En el marco de la “Operación Búsqueda, Localización y Destruición de Laboratorios Clandestinos”, fuerzas federales y estatales en puntos distintos del municipio de Culiacán se localizaron dos centros de almacenamiento de mil 500 litros de diversas sustancias químicas y se descubrió un plantío de mariguana.

Las autoridades informaron que en dicho operativo se aseguró 550 litros de acetona, 700 de alcohol etílico, doscientos de thiner, 50 litros de metileno, trece bidones, cinco tambos y una tina.

Aseguran químicos y plantío de mariguana en Culiacán; operativo contra laboratorios clandestinos. Foto: Especial

En la ampliación de los rastreos, en el poblado de Los Brasiles, en Culiacán, se descubrió una siembra de mariguana, en una superficie de 150 metros de largo por 10 metros de ancho, así como cuatro bolsas de plástico, con una yerba verde seca, con las características propias de la mariguana, con un peso de seis kilos cada una de ellas.

También, se aseguró en esa misma zona un bidón con capacidad de veinte litros que contenía semillas, aparentemente de mariguana, con un peso aproximado de 12 kilos, por lo que todo lo encontrado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la república, para que abra investigaciones por los hallazgos.

