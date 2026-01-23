Más Información

Unidad élite del FBI actuó con autoridades mexicanas para llevar a Ryan Wedding a la justicia; es la misma que capturó a Maduro, reportan

Unidad élite del FBI actuó con autoridades mexicanas para llevar a Ryan Wedding a la justicia; es la misma que capturó a Maduro, reportan

Jefe del FBI agradece a México por captura de Ryan Wedding, ligado al Cártel de Sinaloa; "fue una gran operación", destaca

Jefe del FBI agradece a México por captura de Ryan Wedding, ligado al Cártel de Sinaloa; "fue una gran operación", destaca

“El Botox” había sido detenido en 2018 en Morelos; salió de prisión al año y medio

“El Botox” había sido detenido en 2018 en Morelos; salió de prisión al año y medio

"¡Prepárense!": Poderosa tormenta invernal afecta EU; 14 estados declaran emergencia

"¡Prepárense!": Poderosa tormenta invernal afecta EU; 14 estados declaran emergencia

Protección Civil emite alerta por tormenta invernal en México; pide abrigarse y transitar con precaución en carreteras

Protección Civil emite alerta por tormenta invernal en México; pide abrigarse y transitar con precaución en carreteras

Sin PT y el Verde no hay posibilidad de reforma electoral, dice Monreal; espera acuerdos con Morena

Sin PT y el Verde no hay posibilidad de reforma electoral, dice Monreal; espera acuerdos con Morena

Reynosa. - Elementos del Ejército Mexicano lograron asegurar tres artefactos aparentemente explosivos que fueron dejados en el bulevar Hidalgo y la avenida Praxedis Balboa en .

Ambas arterias fueron cerradas a la circulación lo que generó caos vial al tratarse de vías que comunican con la carretera Monterrey y la salida hacia bulevar Morelos.

Geovanni Barrios, secretario de Seguridad en Reynosa, destacó que será la SEDENA quien determine si los artefactos que se retiraron eran realmente explosivos y de serlo, se encargarán de desactivarlos.

Lee también

Comentó que se procedió al cierre de la vialidad así como al desalojo de un perímetro considerable ya justo frente a la zona de peligro se encuentra el Hospital número 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social donde a diario convergen una gran cantidad de personas.

Barrios pidió a los ciudadanos reportar cualquier hallazgo de este tipo para que sean las autoridades correspondientes quienes se hagan cargo.

"Les pedimos no tocar o manipular cualquier objeto que pueda ser peligroso, no tomar fotografías ya que pudieran activarse por medio de sensores y ocasionar algún incidente mayor".

Tras las maniobras de los elementos del Ejército, los artefactos fueron llevados a la Octava Zona Militar y tras algunos minutos, se abrió la circulación al tráfico vial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/cr

Google News
Vincula tu Suscripción a Google

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]