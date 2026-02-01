Más Información

En nuevas revisiones sorpresivas realizadas en los centros penitenciarios de la región del Évora y Culiacán por elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Estado y custodios fueron asegurados diversos objetos prohibidos, entre ellos celulares, Tablet y un taladro, entre otros objetos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que elementos del ejército, la Guardia Nacional y agentes de seguridad y tránsito del municipio de Angostura fortalecieron la seguridad externa del reclusorio regional de la región del Évora, donde se llevó a cabo un esculque sorpresivo.

Durante la inspección efectuada en diversos módulos, se aseguraron diecinueve puntas hechizas, trece encendedores, dos desarmadores, cinco tijeras, una Tablet y un taladro eléctrico, por lo que todo lo encontrado fue puesto a disposición del ministerio público para que abra una carpeta de investigación sobre estos hallazgos.

En una nueva acción similar, en el centro penitenciario de Culiacán, en donde elementos del ejército y la Guardia Nacional de una de las Bases de Operación reforzaron el patrullaje externo, se encontraron cinco nuevos celulares e igual número de cargadores.

Solo el pasado 27 de enero, en este mismo penal, en varios módulos, se encontró quince celulares, catorce cargadores para estos móviles, tres bandas anchas y una computado laptop, por lo que todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se investigue la procedencia.

Los custodios y elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Estado en una primera inspección, encontraron dos celulares, seis cargadores para estos móviles, dos bandas anchas, dos objetos contundentes y dos puntas de fabricación artesanal.

Con personal de la Guardia Nacional que brindo seguridad en la periferia de este reclusorio, los mismos grupos, volvieron a realizar un nuevo esculque, en este encontraron trece nuevos celulares, ocho cargadores para los móviles, una banda ancha, una laptop, con su cargador y cinco puntas.

