Pachuca.– A través de un cateo por los delitos de almacenamiento, venta y distribución ilegal de gas LP en la comunidad de Acatlán, Hidalgo, elementos de la Policía Federal Ministerial aseguraron tanques estacionarios, cilindros y camionetas.

La Fiscalía General de la República dio a conocer, a través de la Fiscalía de Control Regional, que se ejecutó una orden de cateo otorgada por un juez de control por el delito de posesión ilícita de hidrocarburos en un predio ubicado en la localidad del municipio de Acatlán.

Elementos de seguridad resguardan tanques de gas (10/09/2025). Foto: Especial

De acuerdo con lo informado, durante los trabajos realizados por la Policía Federal Ministerial y el Centro Federal Pericial Forense se aseguraron dos tanques estacionarios, un medidor, 103 cilindros de diversas capacidades, tres pipas, cuatro camionetas y aproximadamente tres mil 584 litros de gas.

Asimismo, fue asegurado el inmueble donde operaba esta gasera ilegal. El cateo se derivó de una denuncia anónima que alertaba sobre el funcionamiento irregular de dicho inmueble, el cual representaba un riesgo para la población.

