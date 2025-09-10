Más Información

Explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia en Iztapalapa deja 57 heridos; 19 de ellos graves

Explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia en Iztapalapa deja 57 heridos; 19 de ellos graves

Captan el momento exacto de la explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia; pasajeros de trolebús entran en pánico

Captan el momento exacto de la explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia; pasajeros de trolebús entran en pánico

“Escuchamos gritos y a conductores rompiendo vidrios para escapar”: testigos narran terror tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa

“Escuchamos gritos y a conductores rompiendo vidrios para escapar”: testigos narran terror tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Explosión de pipa de gas en Iztapalapa; fotos y videos captan las enormes llamas en Puente de la Concordia

Explosión de pipa de gas en Iztapalapa; fotos y videos captan las enormes llamas en Puente de la Concordia

Suspenden, por ahora, captura contra vicealmirante Fernando Farías, ligado a red de huachicol

Suspenden, por ahora, captura contra vicealmirante Fernando Farías, ligado a red de huachicol

Aumentarán hasta 15% los precios a consumidores de refrescos, afirman productores; advierten pérdida de empleos

Aumentarán hasta 15% los precios a consumidores de refrescos, afirman productores; advierten pérdida de empleos

Pachuca.– A través de un cateo por los delitos de almacenamiento, venta y en la comunidad de Acatlán, Hidalgo, elementos de la Policía Federal Ministerial aseguraron tanques estacionarios, cilindros y camionetas.

La Fiscalía General de la República dio a conocer, a través de la Fiscalía de Control Regional, que se ejecutó una orden de cateo otorgada por un juez de control por el delito de en un predio ubicado en la localidad del municipio de Acatlán.

Lee también

Elementos de seguridad resguardan tanques de gas (10/09/2025). Foto: Especial
Elementos de seguridad resguardan tanques de gas (10/09/2025). Foto: Especial

De acuerdo con lo informado, durante los trabajos realizados por la Policía Federal Ministerial y el Centro Federal Pericial Forense se aseguraron dos tanques estacionarios, un medidor, 103 cilindros de diversas capacidades, tres pipas, cuatro camionetas y aproximadamente tres mil 584 litros de gas.

Asimismo, fue asegurado el inmueble donde operaba esta gasera ilegal. El cateo se derivó de una denuncia anónima que alertaba sobre el de dicho inmueble, el cual representaba un riesgo para la población.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses