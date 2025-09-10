Más Información
Explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia en Iztapalapa deja 57 heridos; 19 de ellos graves
Captan el momento exacto de la explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia; pasajeros de trolebús entran en pánico
“Escuchamos gritos y a conductores rompiendo vidrios para escapar”: testigos narran terror tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa
Explosión de pipa de gas en Iztapalapa; fotos y videos captan las enormes llamas en Puente de la Concordia
Pachuca.– A través de un cateo por los delitos de almacenamiento, venta y distribución ilegal de gas LP en la comunidad de Acatlán, Hidalgo, elementos de la Policía Federal Ministerial aseguraron tanques estacionarios, cilindros y camionetas.
La Fiscalía General de la República dio a conocer, a través de la Fiscalía de Control Regional, que se ejecutó una orden de cateo otorgada por un juez de control por el delito de posesión ilícita de hidrocarburos en un predio ubicado en la localidad del municipio de Acatlán.
Lee también Baja robo de vehículos en zona centro del país por coordinación interestatal; gobernadoras se reúnen en Morelos
De acuerdo con lo informado, durante los trabajos realizados por la Policía Federal Ministerial y el Centro Federal Pericial Forense se aseguraron dos tanques estacionarios, un medidor, 103 cilindros de diversas capacidades, tres pipas, cuatro camionetas y aproximadamente tres mil 584 litros de gas.
Asimismo, fue asegurado el inmueble donde operaba esta gasera ilegal. El cateo se derivó de una denuncia anónima que alertaba sobre el funcionamiento irregular de dicho inmueble, el cual representaba un riesgo para la población.
aov/cr