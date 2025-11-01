Culiacán, Sin. En diversas acciones desplegadas por el Ejército en los municipios de Badiraguato, Culiacán y Concordia aseguraron cinco armas automáticas, entre ellas dos fusiles Barrett-50, cartuchos útiles de diversos calibres, dos chalecos tácticos, cuatro pares de uniformes tácticos y cuatro placas balísticas.

Durante un patrullaje aéreo y terrestre, cerca de la comunidad de serrana de Huixiopa, en el municipio de Badiraguato, se localizaron tres fusiles AK-47, dos fusiles Barrett-50, quince cargadores, 508 cartuchos útiles de diversos calibres y equipo táctico, por lo que todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales.

En un recorrido terrestre en calles de la ampliación el Barrio, en Culiacán, el personal militar encontró abandonados cinco cargadores abastecidos y 376 cartuchos útiles de diversos calibres, sin localizar en lugares cercanas a personas sospechosas de haberlos abandonado.

Los elementos del Ejército, desplegados en una zona enmontada en las cercanías de la comunidad El Zacate, del municipio de Concordia, localizaron 645 cartuchos útiles, siete cargadores, dos chalecos tácticos, cuatro pares de uniformes tácticos y cuatro placas balísticas.

Todo lo asegurado en dicho operativo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para que continúe con las investigaciones sobre los cartuchos, cargadores y equipos tácticos que fueron asegurados.

