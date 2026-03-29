Culiacán, Sin.- En diversos operativos desplegados por las fuerzas federales en cuatro municipios del estado, se logró asegurar trescientos 47 artefactos explosivos artesanales, armas, cargadores, radios de comunicación, drogas y cuatro costales con alimentos para grupos delictivos.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que personal militar en reconocimientos terrestres en la zona serrana de la Tuna, Badiraguato, descubrieron un campamento improvisado de grupos de la delincuencia organizada.

En ese sitio, se localizaron en varias cajas 347 artefactos explosivos artesanales de color azul, por lo que una célula especializada del ejército procedió a deshabilitarlos en zonas abiertas, alejadas de centros poblados como medida preventiva.

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Los elementos del ejército, en acciones de vigilancia por la colonia Los Laureles, en Culiacán, detectaron a una persona que al verlo, abandonó una mochila y logró huir, al revisar el contenido, se encontró cinco cargadores, 150 cartuchos, dos bolsas con 235 gramos de una yerba verde, con características de mariguana y una pipa para fumar cristal

En una segunda acción similar, un civil que portaba una mochila, al observar la presencia de un grupo de militares, en el poblado de las Iguanas, en el municipio de Concordia, este la abandono, por lo que al inspeccionarla, encontraron 214 cartuchos útiles calibre 5.56X 45 y 489, calibre 7.62X 39mm.

Los elementos del ejército en un recorrido terrestre, por el poblado de Roblito, en el municipio de Escuinapa, observaron que dos personas que viajaban en una camioneta Nissan, al observar su presencia, descendieron de la unidad y huyeron entre el monte.

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Al inspeccionar la unidad, una Nissan, blanca de redilas, con reporte de robo, encontraron un arma automática, seis cargadores, 171 cartuchos útiles, siete baterías para radios de comunicación, un par de botas tácticas y cuatro costales con alimentos.

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