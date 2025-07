Morelia, Michoacán.- Carlos Garfias Merlos, arzobispo de la Arquidiócesis de Morelia, llamó a criminales y a autoridades a establecer diálogos para frenar la violencia y pacificar al estado de Michoacán.

En respuesta, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, dijo contundente, que eso no es posible porque a los delincuentes se les persigue y se les lleva ante la justicia, no a una mesa de acuerdos.

Este fin de semana, el arzobispo, Garfias Merlos, expuso que “seguimos lamentando las acciones violentas ocurridas en nuestro estado, y en el territorio de oriente”.

Mencionó que como Arquidiócesis, acompañan a todas las familias que de una u otra manera han sufrido los estragos de la violencia en el municipio de Zitácuaro.

“Seguimos haciendo un llamado a la paz, al cese de la violencia, al diálogo entre las partes correspondientes, sabiendo que los más afectados son en muchas ocasiones los más inocentes”, reiteró.

Ante medios de comunicación, Carlos Garfias llamó a buscar acuerdos de colaboración entre todos los niveles de autoridad para llevar a cabo acciones de ayuda y atención a las víctimas de la violencia.

“Hacemos un llamado también a seguir orando por la paz en nuestro mundo y en nuestras tierras”, sostuvo.

Antes la insistencia del líder religioso sobre el modelo de pacificación que propone, sea igual al que se ha implementado en Colombia, de interlocución con delincuentes, el gobernador de Michoacán, señaló enfático, que eso no es posible.

“Convocar al diálogo a los delincuentes no sirve de nada. Es un tema fallido; es una cuestión que no ha funcionado ni en Colombia. No podemos traer modelos que han fracasado”, subrayó.

El mandatario estatal, recordó que en el sexenio presidencial de Enrique Peña Nieto, trajeron a México a un general, mercenario, Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, para asesoría en temas de seguridad nacional y replicar el modelo colombiano.

“Y este general, en Colombia, fue el creador de las autodefensas y de las guardias blancas, así como del ajusticiamiento y todo este tema que en Colombia sigue generando estragos”, comentó.

Ramírez Bedolla, recordó que aquí en México, ese exvicepresidente colombiano, al servicio del gobierno federal, fue de los que intervino en su estrategia desastrosa en Michoacán, con el excomisionado Alfredo Castillo Cervantes.

“Y lo podemos ver, que él (Óscar Naranjo) fue el que opinó que había que entregarle armas a las autodefensas; armas que están perdidas. Es el ‘Rápido y Furioso Michoacán’. Combatieron un cártel con el apoyo de otros cárteles, generando más cárteles; multiplicando los cárteles, entonces, eso no tiene buen fin”.

“Creo que la labor de la iglesia (católica) es un tema espiritual; es un tema religioso específico, pero no es la estrategia que nosotros tenemos”, explicó.

Alfredo Ramírez, reiteró, que como gobierno del estado, tienen una estrategia muy clara y es la que mandata la jefa de las fuerzas armadas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Y lo hace a través del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, del secretario de la Defensa, del secretario de la Marina, del comandante de la Guardia Nacional y es un tema de inteligencia, de persecución de los delitos, de judicialización, de llevar ante la justicia a los delincuentes y no de dialogar con ellos”, reiteró, el mandatario michoacano.

