Reynosa, Tamaulipas. – El alcalde Carlos Peña Ortiz dio inicio a la obra de rehabilitación del drenaje sanitario en los fraccionamientos Reynosa y Almaguer, acompañado de vecinos que serán directamente beneficiados con esta infraestructura.
El edil destacó que el proyecto forma parte del plan de obra pública más grande en la historia de Reynosa, cuyo objetivo es atender las principales necesidades urbanas y mejorar la calidad de vida de las familias.
“Hoy estamos iniciando obras trascendentales y llenas de esperanza para el municipio, porque con ellas mejoramos significativamente su calidad de vida al construir más de 300 metros lineales de atarjea del alcantarillado de aguas residuales”, expresó Peña Ortiz.
Más de mil residentes se verán beneficiados
La rehabilitación del drenaje sanitario impactará directamente en la salud y bienestar de los habitantes de esta ciudad fronteriza.
Las acciones se llevarán a cabo en:
- Colonia Almaguer: calle Cerro del Mercado, entre Volcán de Paricutín y Pico del Potosí.
- Fraccionamiento Reynosa: calle A. C. Villarreal, entre General Rodríguez y Don Elías.
Con esta obra, más de mil familias tendrán acceso a un sistema de drenaje renovado, lo que reducirá riesgos sanitarios y mejorará las condiciones de vida en la zona.
Alcalde de Reynosa reafirma compromiso con la salud y el bienestar de sus habitantes
Peña Ortiz enfatizó que, pese a las lluvias registradas en la región, la administración mantiene firme el compromiso de cumplir con las obras proyectadas.
“Con voluntad política y compromiso, avanzamos en soluciones reales para las familias. Estas acciones son una muestra de que la salud y el bienestar de los reynosenses están en el centro de nuestras prioridades”, señaló.
rmlgv