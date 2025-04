Hermosillo, Sonora.- Con operativos carrusel y drones que estarán vigilando por aire, con el apoyo de patrullas, motocicletas y motos acuáticas, 360 elementos de seguridad en coordinación con cuerpos de emergencia participarán en el operativo de Semana Santa en la capital del estado.

El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán arrancó este martes 15 de abril, el Operativo de Semana Santa 2025, con 480 servidores públicos, entre ellos los elementos de seguridad para atender a los visitantes y a la población de la capital del estado, tanto en el área rural como urbana.

Toño Astiazarán puntualizó que nunca antes en la historia de Hermosillo habían contado con todo este apoyo y coordinación de las diferentes dependencias, no sólo en cuanto al número de elementos de Policía y Tránsito, que serán 360, de Bomberos, Cruz Roja y de todas las áreas involucradas, sino también con el apoyo de patrullas y de motocicletas, incluso motos acuáticas.

Alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán arrancó este martes el Operativo de Semana Santa 2025 (15/04/2025). Foto: Ayuntamiento de Hermosillo

“Muchísimas gracias por hacer de Hermosillo ejemplo en materia de coordinación y de seguridad. Estaremos a cargo de que todo el esfuerzo que se vaya encaminando, como ya se ha dicho aquí, a tener una Semana Santa segura, pacífica en paz y por supuesto en familia”, expresó.

Enfatizó que no habrá esfuerzo humano, material o financiero que sea suficiente si no viene acompañado de la responsabilidad ciudadana, en complemento con la implementación de operativos carrusel, drones que estarán vigilando por aire y también a través del Departamento de Bomberos, que estará a cargo de la seguridad de quienes decidan ingresar al mar.

“En este esfuerzo estamos nosotros seguros de que podemos repetir para que Hermosillo tenga un saldo blanco esta Semana Santa, muchísimas gracias a todas y todos ustedes, que sea este operativo un ejemplo de coordinación, pero sobre todo una muestra de lo mucho que podemos hacer para que Hermosillo sea una ciudad en paz”, destacó.

El operativo de Semana Santa 2025 contará con la participación de la Cruz Roja y elementos de Bomberos (15/04/2025). Foto: Ayuntamiento de Hermosillo

El director de la Policía de Hermosillo, Manuel Emilio Hoyos Díaz, dijo que los 360 elementos estarán destinados tanto a Bahía de Kino, como el área oriente de San Pedro y sus alrededores.

“A mí no me resta nada más que agradecer a la ciudadanía, porque durante los últimos años o mejor dicho en la anterior administración, 2021- 2024, hemos tenido muy buenos resultados, al no conducir a exceso de velocidad, no tener el teléfono en la mano cuando se conduce y no beber alcohol cuando se conduce”, manifestó.

En este operativo participan servidores públicos, de la Policía y Tránsito Municipal, Bomberos de Hermosillo, Servicios Públicos Municipales, Agua de Hermosillo, Inspección y Vigilancia, Coordinación Municipal de Protección Civil, jueces calificadores y médicos legistas.

Juan Francisco Matty Ortega, director de Bomberos de Hermosillo, precisó que están listos para cubrir todo el sector especialmente en el área de Kino y el área rural oriente, pero que lo más importante es la responsabilidad que se tenga como ciudadanos al visitar los lugares donde habrá los servicios que requieran para su seguridad.

Bernardo Escalante Tapia, vicepresidente del Consejo Directivo Cruz Roja Hermosillo, dio las gracias al presidente Municipal por hacerlos parte del arranque y aseguró que los 70 paramédicos voluntarios que estarán en 11 ubicaciones en estas vacaciones tienen la función de que sea un periodo en el que todos puedan llegar sanos y salvos de vuelta a sus casas.

