Una ardilla ocasionó una afectación en la red eléctrica de alumbrado público de un sector de la ciudad de Xalapa, capital de Veracruz.

Autoridades municipales reportaron un fallo del servicio de alumbrado público en una zona del sur de la ciudad.

Desde Plaza Américas hasta el puente Murillo Vidal, el servicio fue interrumpido por una falla en el circuito aéreo de media tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

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Autoridades iniciaron los trabajos de reparación para restablecer el servicio a la brevedad posible. Foto: Especiales.

De acuerdo con el reporte técnico de la Dirección de Alumbrado Público, el incidente fue provocado por una ardilla que derivó en el fallo de un fusible en un codo portafusible subterráneo.

"Esta situación dejó sin energía al transformador que abastece el sistema de luminarias en este sector de la ciudad", detalló el municipio en un comunicado de prensa.

Las autoridades reportaron que de manera inmediata se iniciaron los trabajos de reparación para la sustitución del fusible dañado, con el objetivo de energizar nuevamente el transformador y restablecer el servicio a la brevedad posible.

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La cuadrilla de la Dirección de Alumbrado Público, trabajó desde las primeras horas de este sábado en la zona.

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