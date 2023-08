Mérida.- Marko Cortés, presidente nacional del PAN, informó que del 11 al 13 se levantará una encuesta para medir los perfiles de quienes han levantado la mano por la gubernatura de Yucatán y con base a ello, determinar a su próximo candidato.

El sondeo se realizará en una muestra de mil 200 personas y permitirá medir a la figura política del PAN con mayor posicionamiento para abanderar al blanquiazul en las elecciones del 2024.

El 15 de agosto se dará a conocer a los interesados el resultado del estudio que incluiría a Renán Barrera Concha, (alcalde de Mérida), Liborio Vidal Aguilar, (titular de la Secretaría de Educación) Julián Zacarías Curi (alcalde del puerto de Progreso, Yucatán y Rommel Pacheco Marrufo, (Diputado federal por el PAN).

Lee también Desata críticas en redes la risa de “El Tiburón”, tras ser detenido por golpiza a empleado de Subway

Cortés Mendoza confió en que después de este proceso preliminar se mantenga la unidad al interior del panismo yucateco.

“No tengan dudas de que vamos muy fuertes, que tenemos un buen gobierno y terminaremos unidos. Los panistas terminamos cerrando filas” subrayó.

"¿Cuál sería el llamado para aquellos que están metiendo ruido en este proceso?", se le preguntó.

“No veo metiendo ruido a nadie, veo a todos haciendo su natural esfuerzo, pero sabemos que es necesario e indispensable para lograr el cometido”, respondió.

Lee también Imputarán delito de homicidio calificado en grado de tentativa a “El Tiburón” por golpiza a empleado de Subway

Al opinar de la próxima encuesta, el alcalde de Mérida, Renán Barrera, dijo que aceptaba los términos porque es un método usado y aprobado por el PAN.

Se manifestó confiado y tranquilo de que los resultados le favorezcan, pero destacó que lo más importante es que se mantenga la unidad en el seno del blanquiazul.

“He demostrado en el pasado que cuando no he resultado candidato a ningún cargo, como ocurrió en el año 2015, después de haber sido alcalde no pasó nada. Esperé y regresé” expresó.

El munícipe meridano precisó que la encuesta es un paso preliminar, previo al inicio de las precampañas y campañas en Yucatán.

Lee también Atacan a balazos a sobrina de Félix Salgado Macedonio; esposo murió en hospital

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

asf/rmlgv