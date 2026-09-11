Guadalajara.— La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo (MC), anunció que buscará la reelección para consolidar una ciudad “justa, ordenada, equitativa y segura” y dar continuidad al proyecto para fortalecer La Ciudad que te Cuida.

El anuncio lo hizo durante su Segundo Informe de Gobierno, en el que destacó las acciones de su administración en materia de infraestructura, servicios médicos, seguridad, recuperación de espacios públicos y programas sociales.

“Con el compromiso que tengo de todo corazón con esta ciudad, con su gente, con todos ustedes, con los niños, niñas y adultos mayores, por los hombres y mujeres que todos los días se levantan para sacar adelante esta ciudad.

“Por la posibilidad de seguir cuidando lo que es nuestro, lo que hemos construido juntos y juntas durante este tiempo, quiero decirles que voy a trabajar con todo el corazón para ser, además de la primera presidenta de Guadalajara, ser la primera presidenta reelecta de la ciudad”, dijo Verónica Delgadillo.

Uno de los principales rubros fue la inversión en infraestructura. De acuerdo con el gobierno municipal, durante el último año se destinaron 2 mil 200 millones de pesos a la construcción y mantenimiento de infraestructura en distintas comunidades de Guadalajara.

Entre las obras mencionadas se encuentran trabajos en el Mercado San Juan de Dios, el Corredor Chapultepec, el Parque Revolución, la Plaza de los Mariachis y el Barrio de Analco.

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En el oriente de Guadalajara, la administración informó que se invierten mil 400 millones de pesos para mejorar vialidades y espacios públicos. El gobierno municipal también reportó que 26 unidades deportivas han sido renovadas, más de 820 calles rehabilitadas y más de 100 parques iluminados durante la administración.

También destacó la red territorial de cuidados, mediante la cual el gobierno municipal busca acercar servicios como alimentación, atención sicológica y rehabilitación física.

En este rubro, Delgadillo destacó una inversión de más de 440 millones de pesos en los Servicios Médicos Municipales. Los recursos permitieron, entre otras acciones, adquirir 15 ambulancias y equipo médico especializado, además de realizar la rehabilitación integral de las unidades Mario Rivas Souza y Leonardo Oliva y comenzar la reconstrucción de la Francisco Ruiz Sánchez.

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La alcaldesa también destacó la estrategia de seguridad y proximidad policial. En lo que va de la administración, indicó, se han incorporado 346 nuevos elementos al cuerpo policial.

Además, 489 escuelas y negocios fueron vinculados al Escudo Urbano C5, al tiempo que se han creado más de 485 chats vecinales.

En materia de iluminación, el programa Guadalajara Ciudad Luz ha intervenido más de 117 áreas verdes, de acuerdo con las cifras presentadas durante el informe.

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Delgadillo resaltó una inversión de más de 651 millones de pesos en programas sociales, entre ellos Listos y Listas para la Escuela, Apoyo de Renta para Jóvenes y apoyos dirigidos a personas cuidadoras.

En servicios públicos, destacó la estrategia Limpia Guadalajara, que contempla la municipalización del servicio de recolección de basura, así como los Escuadrones de Limpieza y la Gerencia Nocturna.

A través de los Martes Comunitarios, el gobierno municipal reportó más de 3 mil gestiones ciudadanas atendidas, mientras que los Sábados de Corresponsabilidad permitieron intervenir más de 160 espacios públicos.

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Durante el acto, la alcaldesa agradeció a los habitantes de Guadalajara por la participación en estas acciones y se comprometió a continuar trabajando para consolidar el proyecto de La Ciudad que te Cuida.

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