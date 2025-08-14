El gobernador morenista Américo Villarreal Anaya pidió a sus colaboradores redoblar esfuerzos para reducir carencias porque, afirmó, en Tamaulipas “no debe haber personas que sufran pobreza extrema”.

Resaltó que en tres años de su gobierno, la población que vive en condiciones de pobreza y de pobreza extrema en Tamaulipas se ha reducido de manera significativa; prueba de ello, indicó, es que entre 2022 y 2024, el número de tamaulipecas y tamaulipecos en condiciones de pobreza multidimensional se redujo de 962,600 a 720,400 personas.

Villarreal Anaya detalló que, respecto a la disminución de la población tamaulipeca en condiciones de pobreza extrema, de 102 mil personas en 2022, la cifra disminuyó a 52,400, de acuerdo con el más reciente informe dado a conocer por el Inegi, lo que significa que 50 mil personas pudieron superar la condición en que se encontraban al inicio del actual gobierno.

Reunido con los integrantes de su gabinete en el salón Benito Juárez, de Palacio de Gobierno, el mandatario estatal afirmó que en Tamaulipas se cumple la máxima de la Cuarta Transformación: "por el bien de todos, primero los pobres".

Sin embargo, en su mensaje los exhortó “debemos seguir haciendo un esfuerzo significativo, que es parte, como decía la Presidenta Claudia Sheinbaum, donde está el humanismo; tenemos que seguir con este trabajo”.

Asimismo aseguró que, a tres años del inicio de la administración, se están concretando logros y se comienza a reflejar la transformación del estado, a pesar de las condiciones globales y de la complejidad de los mercados internacionales. “Tamaulipas es referente en diferentes rubros”, expuso.

“Hay muchas cosas positivas, tenemos muchas noticias buenas y muchas condiciones y áreas de crecimiento y de oportunidad en este gran estado, y hay que seguir en la dirección de la transformación”, precisó.

