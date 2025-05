Zacatecas.- Este jueves, los estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas protestaron en el Teatro Calderón, donde se realizaba la entrega de reconocimiento a los mejores promedios en el Día del Estudiante, en donde urgieron a las autoridades universitarias a que concluyan con el proceso legal de destitución al exrector Rubén Ibarra Reyes para que, de manera inmediata, se le rescinda el contrato laboral y sea expulsado de esta institución pública por estar condenado por el delito de abuso sexual contra una niña.

Cabe mencionar que toda esta semana, los estudiantes han mantenido un paro de labores y bloqueos de las unidades académicas, luego que el pasado viernes, Ibarra Reyes fue condenado a cuatro años de prisión, tras aceptar ante el juez haber cometido el abuso sexual en contra de una menor, pero, al acogerse a un proceso abreviado, se le permitió no ir a la cárcel, ya que obtuvo el beneficio de la libertad condicional tras pagar una fianza.

Sin embargo, la indignación aumentó entre los manifestantes, debido a que el pasado martes el Consejo Universitario, en una sesión virtual y en medio de irregularidades y vacíos legales, sólo se designó a Armando Flores como rector interino, pero, se evadió concluir el proceso de destitución que permitirá establecer las sanciones al exrector como es la rescisión de contrato laboral y su expulsión.

Los alumnos de la UAZ toda esta semana han mantenido un paro de labores y bloqueos de las unidades académicas (22/05/2025). Foto: Diana Valdez / EL UNIVERSAL

Ante este enojo, este día, los estudiantes y un grupo de feministas extendieron las acciones de protesta en la entrada del Teatro Calderón, pero, cuando comenzó el evento, el grupo de manifestantes ingresó al recinto, quienes gritaban consignas: “¡Fuera Ibarra!”.

Una de las estudiantes que subió al presídium tomó el micrófono y levantó la voz al decir que : “Con las infancias no, las niñas no se tocan, esto es por todas las infancias zacatecanas, lo que pasó en nuestra universidad no se puede permitir. ¡No sean cómplices! Doctor Armando no sea cómplice. ¡Fuera Ibarra y todos sus cómplices!”.

Para calmar la situación, las autoridades presentes se comprometieron en atender y establecer la mesa de negociación que se ha exigido por parte de los estudiantes manifestantes que ya entregaron un pliego petitorio en el que como principal exigencia es la destitución y expulsión definitiva de Rubén Ibarra.

Los estudiantes de la UAZ protestaron durante el evento en el Teatro Calderón (22/05/2025). Foto: Diana Valdez / EL UNIVERSAL

Los manifestantes permitieron que continuara la entrega de reconocimientos a los mejores promedios, pero, muchos de esos estudiantes destacados también se sumaron a la protesta, ya que al subir a recibir sus condecoraciones llevaron pancartas y las mostraban de frente a las autoridades del presídium.

Cabe mencionar que este evento era transmitido en vivo a través del canal institucional y sus redes sociales de Noti-UAZ, pero, cuando ingresaron los manifestantes silenciaron el audio ambiental para evitar que se escucharan las consignas de los manifestantes.

Cerca del minuto 27 cuando subió la alumna a encarar a las autoridades, cortaron la transmisión y pusieron una cortinilla institucional de la UAZ, la cual mantuvieron 10 minutos, tiempo en que se desarrollaba la protesta.

La principal demanda de los estudiantes es que se destituya definitivamente al exrector Rubén Ibarra Reyes (22/05/2025). Foto: Diana Valdez / EL UNIVERSAL

Al reanudar la transmisión, cada que subía un alumno por su reconocimiento y que llevaba alguna pancarta, enfocaban la cámara a otro ángulos para evitar que salieran en las imágenes.

