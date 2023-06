Pachuca, Hidalgo.- En esta ciudad lo que más se escucha en los últimos días es: "¡qué calor!”, y sí, las temperaturas en Pachuca, una ciudad considerada fría, han alcanzado hasta los 33 grados centígrados,12 grados más de las temperaturas normales. Este clima es extremo para una población local que no está preparada ni en la ropa ni en la infraestructura.

A las 10 de la mañana del lunes el termómetro ya marca los 24 grados y a las dos de la tarde 31 grados.

Amado, un poblador de Pachuca, dice que quizá es una de las personas que menos aguantan el calor, él se considera del team frío, por lo que dice está ola lo hace sufrir, “no solo es como aguantar las altas temperaturas, sino también los problemas que ha traído a la salud”. El fin de semana, dice, comió mariscos, lo que le ocasionó una infección estomacal.

Es parte de que no me gusta este clima, te afecta la salud y baja el rendimiento de trabajo. En Pachuca no estamos hechos para un clima cálido.

“Es horrible a diferencia de las ciudades calurosas, aquí no hay climas en las oficinas o centros de trabajo, en las noches el calor agobia y no deja dormir aunque dejes la ventana abierta no circula aire y con ventilador el ruido no te deja dormir o te reseca las vías respiratorias”.

Señala que de continuar este calor la gente tendrá que empezar a adaptar sus casas con climas como en el norte del país , “aunque un grave problema será los altos consumos de luz”.

Mariana, una empleada que regresa a su casa a medio día, califica este clima como “una cosa insoportable, espantosa”.

Arlan Cruz coincide con Amado: "en Pachuca no hay una cultura para soportar el calor, aquí la gente no está acostumbrada a cosas como el bloqueador y este calor además de ser inaguantable puede provocar graves daños a la salud como el cáncer de piel.

"Más allá de lo que pensamos, es un hecho grave del cambio climático que debe ser atendido por el gobierno, pero a los ciudadanos de a pie nos agarra desprevenidos, sin ropa adecuada, sin condiciones; solo nos queda hidratarnos.

En un día de clima extremo en Pachuca el termómetro marca los 26 o 27 grados ahora ha llegado a 33 grados. Y quienes más lo sufren son aquellos que están a la intemperie como Héctor Uriostegui y su compañero Juan, quienes son trabajadores de la construcción.

Lo que podemos hacer solo es hidratarnos con agua y usar las gorras, no nos queda de otra, hay que trabajar pero es demasiado calor, solo esperamos que esto pase pronto.

¿Qué hacer ante la ola de calor en México?

La Secretaría de Salud se mantiene alerta ante esta ola de calor y ha difundido recomendaciones a la población como mantenerse hidratado y tomar al menos dos litros de agua, evitar exponerse al sol en tiempos prolongados, utilizar gorra, sombrero y bloqueador, así como evitar consumir alimentos en la calle.

La secretaria María Zorayda Robles señaló que están alertas para atender las repercusiones a la salud por esta ola calurosa, en las estadísticas de Mayo señala se tuvo el registro de tres casos de golpe de calor en los municipios dé Metztitlán y Alfajayucan. Dos casos fueron niños de 11 y 12 años de edad y un adulto de 56 años . Este día martes se contará con los datos actualizados.

En Pachuca, señala el subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Francisco Quijas Cruz, la temperatura normal es de 11 grados y llega a 22 cuando hace calor; un día extremo en esta ciudad llega a 26 grados.

De acuerdo a Conagua domingo y lunes se registraron 31 grados, pero recordó que éstas son variables desde la altura y lugar en que se tome y Conagua lo hace de dos a 10 metros por lo cual hay una variación entre éstas y lo que marcan otros aparatos, además de que la sensación térmica también es un factor a considerar ya que se puede tener una sensación mayor al registro de la temperatura.

