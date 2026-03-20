Ciudad Victoria.— El próximo lunes 23 de marzo el pueblo tamaulipeco conocerá lo realizado por su gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena) en los últimos cuatro años de su administración, así como en qué se han invertido 23 mil 733 millones de pesos.

Con la información que se proporcione, los diversos sectores de la población de Tamaulipas podrán constatar los resultados de un gobierno humanista que, con voluntad y trabajo, ha logrado resultados que son referentes a nivel nacional y que contribuyen al desarrollo y bienestar de los tamaulipecos.

Más de 2 mil 300 millones de pesos de inversión en infraestructura de salud, una cartera de proyectos de inversión extranjera por 433 millones de dólares y más de 21 mil millones de pesos de obra pública en los 43 municipios del estado reflejan —entre otros indicadores— el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya para que Tamaulipas avance y se transforme.

El gobernador del estado afirmó que gracias al apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Tamaulipas recibe 24.5 mil millones de pesos en programas federales para el Bienestar, aunado a los 2.4 millones de apoyos alimentarios que otorga el gobierno del estado en beneficio de unas 288 mil familias.

“Ello ha contribuido a que nuestro estado haya logrado una disminución histórica de la pobreza extrema”, aseveró el mandatario, y adelantó que las acciones, programas y proyectos han impulsado, con el respaldo de la presidenta Sheinbaum Pardo, las inversiones y consolidado la transformación del estado.

La ciudadanía será informada de lo realizado por su gobernador, en el Polyforum de esta ciudad capital a las 13 horas del próximo lunes 23 de marzo, donde se espera que acudan representantes de todos los sectores productivos y de la sociedad tamaulipeca.

Así como de las Fuerzas Armadas, delegados del gobierno federal, legisladores y legisladoras, presidentas y presidentes municipales, además de servidores públicos.

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