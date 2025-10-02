El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) dio a conocer, en la Ciudad de México, las actividades programada para este último trimestre del año en Michoacán para el disfrute de los paseantes y turistas nacionales e internacionales.

Los eventos más importantes de Latinoamérica y del centro del país los tiene el estado de Michoacán para lo que resta del año.

Festivales de cine, música, órgano, y de gastronomía y vino se fusionan con las riquezas naturales, artesanales y culturales del estado para crear la combinación perfecta y que vivas una experiencia inigualable.

Ramírez Bedolla, informó que, con el lema “Michoacán se vive”, arrancó una campaña promocional, mediante la cual los paseantes y turistas podrán conocer la oferta turística que tiene el estado, considerado como “el alma de México”.

De octubre a diciembre se promoverán tradiciones como la emblemática Noche de Muertos, festivales como el Internacional de Cine de Morelia (FICM), de Música Miguel Bernal Jiménez o el de Órgano.

Así como la temporada navideña en el Pueblo Mágico de Tlalpujahua, la carrera de autos Panamericana o la migración de la Mariposa Monarca.

Los días 3, 4 y 5 de octubre, la capital michoacana será sede del Festival Internacional de Gastronomía y Vino “Morelia en boca”, un espacio para deleitar tus sentidos con la sazón de cocineras tradicionales y chefs, la experiencia de los enólogos, el conocimiento de productores y el legado de los artesanos.

Y para la edición 23 del FICM, que se llevará a Icabo del 10 al 19 de octubre, regresarán al estado figuras como Jodie Foster y Juliette Binoche, después de dos y 10 años, respectivamente.

Los días 1 y 2 de noviembre, turistas y visitantes tendrán la posibilidad de recorrer la ribera del lago de Pátzcuaro para adentrarse en las comunidades indígenas donde se vive la tradición de Noche de Muertos.

Además se encuentra afinando su camino a los 60 años es el Festival Internacional de Órgano de Morelia “Alfonso Vega Núñez”, a realizarse del 28 de noviembre al 7 de diciembre, ya que este 2025 cumple 59 años.

Otros escenarios naturales para visitar en Michoacán esta temporada es Tlalpujahua, el Pueblo Mágico de la eterna Navidad donde podrás conocer su encanto y visitar la 25 Feria de la Esfera; o la región oriente, donde los visitantes podrán conocer la migración de la Mariposa Monarca.

Para conocer la programación completa, que incluye eventos culturales, deportivos, turísticos y gastronómicos, las personas interesadas pueden ingresar a la página www.visitmichoacan.com.mx, Invitó el mandatario Ramírez Bedolla.

rmlgv