El otorgar al Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) la sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión, pudiera generar una reacción negativa de los mercados financieros, alertó el ex funcionario federal, ex directivo bancario y consultor y analista económico, Alexis Milo Caraza.



El ex director de análisis de HSBC México y ex director de deuda pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aseguró que cuando los mercados financieros entiendan la relevancia de la posible sobrerrepresentación de Morena, entonces la reacción puede ser negativa.



“Esa parte no está bien entendida y mi impresión es que el día que los mercados entiendan bien este tema, la reacción puede ser muy negativa, ahí traerán ya la pluma para reescribir la Constitución como quieran y haría mucho énfasis en eso”, destacó el ex comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.



El ex coordinador de asesores de presidencia de la República (2011-2012) dijo que si bien la reforma al Poder Judicial y cambios anunciados por el presidente en su paquete trae nerviosos a los mercados, consideró que está poco entendido que si pasa la sobrerrepresentación eso le permite a Morena cambiar la Constitución.



“Y en realidad ya no hay discusión, porque van a poder hacer la reforma al poder judicial, al sector energético, pueden hacer lo que quieran (…) es un tema mucho más amplio y de mayor alcance, porque pueden cambiar la Constitución de la manera que quieran y como la puedan cambiar entonces los argumentos de inconstitucionalidad ya no sirven”, alertó.

Será en los próximos días cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinen sobre la integración de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, que podría incluir una sobrerrepresentación de Morena.



“Se habla mucho de la reforma al Poder Judicial, del sector energético, Pemex, CFE, son preocupaciones que se están reflejando en el tipo de cambio del peso frente al dólar, pero la verdad algo que está poco entendido en los mercados financieros y que es lo más importante porque es la piedra angular de todo este asunto es la sobrerreperesentación”, insistió el ex economista en jefe de Deutshe Bank México.



El especialista consideró que las discusiones que se tienen actualmente, sobre todo la del Poder Judicial, son irrelevantes si pasa la sobrerrepresentación.

Por ello, advirtió que algunos temas están funcionando como una cortina de humo que impide ver con claridad que el tema de fondo es la sobrerrepresentación.



"Hasta ahora los mercados financieros no han funcionado como un mecanismo “disciplinador” efectivo para el gobierno. Si bien se ha depreciado el peso y las tasas de interés han subido, el ajuste ha sido menor y no incorpora del todo el escenario de la sobrerrepresentación. De ahí que las cosas podrían empeorar", concluyó.

