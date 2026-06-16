La presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, aseguró que la estrategia de seguridad implementada en el municipio se basa en un modelo integral que combina prevención, proximidad policial, análisis de datos, coordinación entre instituciones y fortalecimiento de las capacidades de la Policía Municipal.

La alcaldesa afirmó que la política local de seguridad está alineada con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, bajo la premisa de que la reducción de la violencia requiere presencia territorial, respuesta rápida y atención a las causas que generan los delitos.

Como parte de este modelo, explicó que la capital sudcaliforniana opera con un esquema de proximidad por cuadrantes, mediante el cual la ciudad fue dividida en 29 cuadrantes de seguridad y nueve sectores, incluido un corredor turístico.

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De acuerdo con Quiroga Romero, esta organización permite focalizar los patrullajes, reducir los tiempos de respuesta, fortalecer la cercanía con la ciudadanía y mejorar la vigilancia en zonas comerciales y de alta movilidad.

La edil destacó que la estrategia se reforzó con la puesta en marcha de las Bases de Operaciones Mixtas, activas desde abril de 2025, a través de operativos coordinados con distintas corporaciones de seguridad para realizar recorridos preventivos e inhibir la comisión de delitos en zonas de mayor incidencia.

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Asimismo, señaló que se llevan a cabo reuniones mensuales con mandos de sectores y delegaciones para revisar estadísticas, evaluar resultados y ajustar las acciones de seguridad con base en información y evidencia.

En materia de fortalecimiento institucional, la presidenta municipal indicó que durante su administración se han adquirido patrullas, motocicletas, cuatrimotos, bicicletas para la Policía Turística, grúas y unidades especializadas, con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y presupuesto propio.

“Hemos demostrado que cuando hay voluntad y hay compromiso, los resultados se ven. Dignificamos su salario, cada año otorgamos más equipamiento y uniformes dignos; capacitaciones, certificaciones, atención y procesos transparentes”, expresó.

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Uno de los programas que destacó fue la creación de la Unidad de Género, integrada por 12 Unidades Violeta y 85 elementos policiales capacitados como enlaces especializados, con presencia en distintos sectores de la ciudad para atender y prevenir casos de violencia contra mujeres, niñas y niños.

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Según explicó, esta estrategia busca mejorar la detección de casos, fortalecer la respuesta institucional y generar información que permita dimensionar con mayor precisión la incidencia de la violencia familiar y de género.

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La alcaldesa también resaltó la implementación del modelo de Justicia Cívica desde 2021, enfocado en atender de manera más ágil conflictos vecinales, faltas administrativas e infracciones, con el objetivo de evitar que escalen a situaciones de violencia o delitos.

Además, señaló que desde la Mesa de Seguridad Regional se impulsó una reforma para que el delito de robo a casa habitación pueda perseguirse de oficio, con el fin de fortalecer la respuesta de las autoridades ante uno de los ilícitos que más afectan a las familias.

Milena Quiroga sostuvo que estas acciones reflejan la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y la aplicación de los ejes planteados en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, centrados en la atención de las causas, el fortalecimiento institucional, el uso de inteligencia e investigación y la cooperación entre autoridades.

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