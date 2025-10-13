Bruselas, Bélgica.- La alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada (PAN) participa en el Parlamento Europeo para presentar cinco proyectos atraer recursos económicos para las y los meridanos, así como establecer alianzas que permitan la ejecución de proyectos conjuntos que beneficien a la población y buscar fondos para los programas municipales.

En la Semana Europea de las Regiones y Ciudades 2025 (EWRC 2025), la munícipe yucateca busca atender necesidades del municipio para el cuidado de las familias meridanas y completar la labor de trabajo 24/7 con estrategias para el desarrollo urbano.

Por ello, expuso, se reunirá con alcaldes y ministros de diferentes países, y con el vicepresidente del Comité Europeo de las Regiones y también presidente de la Región Helsinki-Uusimaa, Markku Markkula.

Patrón Laviada dijo que presentará cinco programas prioritarios que se vincularán con ciudades europeas que cuenten con ideas afines. Estas alianzas permitirán desarrollar proyectos piloto internacionales y aplicar de forma coordinada a fondos de cooperación internacional, especialmente los impulsados por la Unión Europea y sus redes de desarrollo urbano.

Entre los programas que busca vincular se encuentra Mérida te Cuida, con la ciudad de Bruselas; el de Turismo Comunitario, con la ciudad de Talin; los Centros Aprende, con Espoo; Diseña tu Ciudad, con la ciudad de Helsinki, y el programa El Mercado nos Une.

Estas políticas públicas municipales conforman el portafolio de cooperación que Mérida presenta en Bruselas, con el fin de construir una ruta conjunta de financiamiento, intercambio técnico y ejecución de proyectos piloto con sus contrapartes europeas.

Además, durante esta semana se realizará de manera conjunta entre el ayuntamiento de Mérida (Yucatán) y la alcaldía de Cuajimalpa de Morelos (CDMX) una agenda de actividades del Cometido Internacional de la iniciativa IndexS3-Smart Specialisation Strategies for Cities.

Este tiene como objetivo primordial la exploración y el intercambio de conocimientos en torno a la implementación de la Estrategia de Especialización Inteligente (S3) en el ámbito de la gobernanza municipal.

“Nuestra misión es explorar e intercambiar conocimientos sobre la aplicación estratégica impulsando soluciones innovadoras en seguridad, movilidad, gestión de residuos, economía circular, regeneración urbana y patrimonio cultural que permita a nuestra ciudad atender lo presente, pero construir las bases de un mejor futuro para las siguientes generaciones”, aseveró.

