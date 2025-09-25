El alcalde de Suchiate, Elmer de Jesús Vázquez Gallardo, de Redes Sociales Progresistas (RSP) y miembro de la comunidad LGBTIQA+ dio a conocer que después de que se difundió un video donde aparece vestido de mujer en un bar, intentaron extorsionarlo “pidiendo una cantidad fuerte de dinero, a cambio de no publicar” la grabación que data de un evento “de hace algunos años, cuando representé a mi comunidad en un evento”.

En el video que ha circulado profusamente, Vázquez Gallardo de 45 años de edad, se le ve con un vestido de color negro y botas, en un bar, del que se desconoce su ubicación. Pero ahora, lo que se sabe, es que fue grabado, antes de que ocupara la alcaldía.

Vázquez Gallardo asegura que rechazó participar en el chantaje. “Soy profesional, profesionista y empresario y como tal, a través de la fundación que orgullosamente lleva el nombre de mi madre, he apoyado y seguiré apoyando sin medida al pueblo de Suchiate, en diversas acciones de beneficio social sin distinción y con inclusión”.

Dijo que, en las elecciones de junio del 2024, se registró como miembro de la comunidad LGBTIQA+. “No me presté a esas intenciones toda vez que mi pueblo al que tanto amo, conoce y sabe de dónde vengo”. “Jamás he ocultado mi orientación sexual”. “Nunca he engañado a nadie, soy el único candidato en su momento registrado ante el IEPC Chiapas como (miembro de la comunidad) LGBTIQA+ y por ello no di crédito a esas malas intenciones”.

Luego cuenta que su salario que percibe como alcalde de Suchiate, en la frontera con Guatemala, lo ha donado totalmente para actividades de beneficio de la población. “Obras que jamás verán en una cuenta pública, porque de esa forma trato de regresar todo el cariño que me expresan”. “Mi sexo no me limita, ni me impide ser presidente, pero solo quiero ser amigo de ustedes”.

Cuando el video empezó a circular, miembros de la comunidad LGBTIQA+ emitieron un comunicado donde criticaron que usuarios de redes sociales no hayan respetado la preferencia sexual del alcalde.

