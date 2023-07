Luego de haber sido detenido y presentado este día ante la Fiscalía General del Estado (FGE) el presidente municipal de Matehuala, Iván Estrada Guzmán, salió de las instalaciones de la dependencia y refirió que le pidieron hacer algunas pruebas de voz y después pudo retirarse, asimismo insistió en su inocencia y en tener confianza en las autoridades.

Señaló “nosotros seguiremos dando la cara cuantas veces la fiscalía nos lo requiera, simplemente fue un desahogo de pruebas, fueron algunas grabaciones… yo estoy tranquilo, la verdad es que nunca fui notificado, yo estaba esperando la notificación, finalmente se me acercaron y me pidieron que me presentara y así lo hice”.

Cuestionado sobre si tuvo contacto directo con el fiscal general del estado, José Luis Ruíz Contreras, Estrada Guzmán sostuvo “yo al fiscal ni lo conozco a la fecha”, asimismo dijo desconocer si la Fiscalía General de la República también tiene una investigación en donde esté involucrado “yo no sé, no sé los abogados, yo no entiendo de leyes”.

El edil del municipio más grande del altiplano potosino indicó que la realidad es que sí le pareció sorpresiva la forma en que lo interceptaron los agentes de la FGE “no me lo esperaba” y recalcó que de haberlo notificado, hubiese acudido sin mayor problema “yo no estoy en contra de la ley, yo confío en las leyes” sentenció antes de retirarse del edificio de la FGE.

Investigación al edil Matehualense, por audios que lo vinculan con cartel criminal

Cabe recordar que desde el mes de mayo la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación en la que está involucrado el alcalde de Matehuala, Ivan Estrada Guzmán, esto luego de que se difundieran audios en los que presuntamente se le escucha dialogando con líderes de un grupo criminal.

En los audios en los que presuntamente el edil sostiene una conversación con el miembro de un grupo delictivo, se le atribuyen las expresiones: “Yo jalo con el cartel transparente y lo que el cartel me diga aquí está y lo que el cartel merezca aquí está”.















