Comitán, Chis.- Una fotografía que colgó el alcalde de esta localidad, el expriista Mario Antonio Guillén, hoy arropado por el Partido del Trabajo (PT), donde se le aprecia jalándole la cola a una mujer vestida de diabla, en el marco de una romería en honor a San Caralampio, el único santo ortodoxo que se venera en el sur de México, Costa Rica y Nicaragua, provocó molestias entre los.

Fieles católicos y ciudadanos que acuden a ver la procesión en honor a San Caralampio, se molestaron con Mario Antonio Guillén, que por tercera ocasión es alcalde esta localidad, por haber “distorsionado” el propósito de la romería en honor a San Caralampio, el santo que se le considera salvó a pueblos de pestes.

Desde finales del siglo XIX, en el barrio de La Pila, donde han vivido personajes como Elba Esther Gordillo Morales, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y otros, se levanta el templo en honor a San Caralampio, donde indígenas tojolabales, para pedir salud y por buenas lluvias y cosechas abundantes en la entrada del ciclo agrícola.

Durante varios decenios, la romería se preservó con fieles católicos que portaban flores y velas y mujeres que rezaban a lo largo de varios kilómetros, hasta alcanzar el templo de San Caralampio, donde hacían la petición de buena salud y lluvias abundantes.

Pero desde el 2015, que Mario Antonio Guillén, alias Señor Cachimbas, llegó por primera vez a la alcaldía por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha usado la romería para promocionarse, montando un caballo frisón que puede alcanzar un precio de hasta 900 mil pesos.

En la más reciente romería, además de montar el fino caballo, posó con una mujer vestida de diabla, a la que le jaló la cola, pero este hecho provocó molestia entre los comitecos que veneran a San Caralampio. “Los dos se ven bien payasos”. “Como siempre ridículo el r…”. “Se convirtió en la romería”. “Que dirá Tata Lampo de ver eso; dirá jóvenes los voy a gravar; a eso vienen”. Otros ciudadanos aprovecharon para pedir al alcalde que surta de agua a la población. “Que falta de respeto es eso”.

En diciembre del 2024, 92 elementos de la Policía Municipal y de Vialidad, así como integrantes del grupo paramilitar Los Zorros, fueron detenidos en Comitán y fueron desmantelados 38 narcotienditas que funcionaban en el centro y otros puntos de la localidad, donde fueron detenidos 22 presuntos narcomenudistas.

