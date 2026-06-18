San Cristóbal de las Casas, Chis; 18 de marzo. -Ahora la asesora de la diputada plurinominal que ocupa el espacio de la comunidad LGBTIQ+ en el Congreso de Chiapas, por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Sahara Munira José Flores, identificada como Yenny Rodríguez Pimentel, manifestó su postura en contra de los derechos de la diversidad sexual ya que, según ella, solo hay dos géneros.

En redes sociales, Rodríguez Pimentel consideró: “De acuerdo la niñez (que) protege con valores principios desde cuna ... solo somos dos géneros hombre y mujer”, escribió la asesora de José Flores, que resaltó las palabras en mayúsculas.

Pero según ella, los miembros de la comunidad LGBTIQ+ se les respeta, pero igual que la diputada Isabel Rodríguez Jiménez, pidió a los grupos de la diversidad sexual que delimiten sus derechos. “Se respetan claro que sí pero, así como los respetamos, ocupamos (que) respeten la educación normal a nuestros niños en casa”, expresó sin poner una sola coma en el párrafo.

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“Felicidades diputada Isabel Rodríguez. Usted habló por todos. Bravo amén”, escribió en mayúsculas la asesora de la diputada y feligrés de una iglesia evangélica de Tuxtla.

La diputada Isabel Rodríguez Jiménez es cuñada de la senadora Sasil de León Villard, de Morena y casada con el exdiputado local de partido Encuentro Social, Kalyanamaya de León Villard.

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Yenny Rodríguez Pimentel, manifestó su postura en contra de los derechos de la diversidad sexual ya que, según ella, solo hay dos géneros (Foto: Especial)

En el caso de José Flores, que ocupa la curul destinada a la comunidad LGBTIQ+ tiene como pareja a Fitzgerald de León Villar, que fue séptimo regidor en el ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, en el 2015-2018, del PVEM, Marco Antonio Cancino.

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En Chiapas han criticado a José Flores de fingir ser parte de la comunidad LGBTIQ+ para ocupar el escaño en el Congreso. “Ocupa un espacio en el Legislativo como representante de la comunidad sexo-diversa, aunque mantiene un matrimonio heterosexual, que ha intentado ocultar, manifestándose gay, pero queda más claro que el agua, que no lo es, al apoyar a través de su asesora el pronunciamiento de su pariente política, la diputada Isabel Rodríguez”, expuso la periodista Mary José Díaz Flores.

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Una hermana de la senadora Sasil, Jessica de León Villard, es pastora de una iglesia evangélica de Tuxtla Gutiérrez.

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Horacio Culebro Borrayas anunció que “inició el expediente de queja CEDH/QUEJA/0517/2026, con fecha 17 de junio de 2026, en contra de la diputada local de Morena, María Isabel Rodríguez Jiménez, derivado de declaraciones públicas que contienen expresiones discriminatorias en relación con las iniciativas de Ley de Identidad de Género y de Acciones Afirmativas, las cuales actualmente se encuentran en análisis y revisión en el Congreso del Estado de Chiapas”.

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Integrantes de la comunidad LGBTIQ+ de Tapachula, se pronunciaron por los dichos de la diputada Rodríguez Jiménez. “No aceptaremos que el odio se disfrace de opinión ni que la discriminación se pronuncie desde la máxima tribuna del estado”.

“Las declaraciones de la diputada María Isabel Rodríguez Jiménez, al expresar públicamente que está en contra de la diversidad sexual y al afirmar que las personas de la diversidad deberían vivir su identidad en casa, constituyen un mensaje de exclusión que atenta contra la dignidad, la igualdad, la igualdad y los derechos humanos de miles de chiapanecos y chiapanecas”.

“Nos indigna que, en pleno siglo XXI existan representantes populares incapaces de comprender que la diversidad sexual no es una concesión, es una realidad; y que nuestros derechos no están sujetos a su aprobación”, agregaron.

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