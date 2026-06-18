El Gobernador del Estado, Samuel Alejandro García Sepúlveda y la Titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú inauguraron el Centro Estatal para la Atención de las Personas en Condición del Espectro Autista y otras Condiciones de la Neurodiversidad (Centro TEA+), como un espacio especializado para la evaluación y el diagnóstico en la materia, así como para fortalecer la capacitación del personal a su cargo.

Acompañado de Mariana Rodríguez; Félix Arratia Cruz, Secretario de Igualdad e Inclusión; Alma Rosa Marroquín, Secretaria de Salud; el Mandatario estatal cortó el listón inaugural de este Centro y señaló que el Gobierno del nuevo Nuevo León se fijó el reto de atender a todas las personas con alguna neurodivergencia, en espacial las más vulnerables.

“Estamos con la nueva ley garantizando que haya educación incluyente a la neurodivergencia. Eso no existía Nuevo León. Sabíamos, habíamos escuchado alguna vez de casos de alguna familia pudiente que decía, pues yo no tengo broncas porque llevo un maestro sombra o pago un extra en la escuela privada para que vaya mi hijo con autismo. Esa era la realidad. Esa es la realidad. Ahora nos pusimos el reto de decir, no, señor, lo que cueste, porque son neoloneses”, señaló.

Nuevo León inaugura Centro TEA+; ofrecerá diagnóstico gratuito para autismo y otras condiciones de neurodiversidad. Foto: Especial

“Todas las escuelas en un futuro tienen que tener estos grupos especiales, equipo especial y maestros capacitados para que los 40 mil según registros o 100 mil personas con neurodivergencia en primera infancia, puedan ir a educarse porque es un derecho humano que está en la Constitución”, refirió.

Ante funcionarios estatales, representantes de organizaciones de la sociedad civil (OSC) y ciudadanía en general, Mariana Rodríguez señaló que desde hace 4 años el Gobierno de Nuevo León diseñó la estrategia estatal para la atención a las personas en condición del espectro autista, poniendo a la neurodiversidad al centro del Plan Estatal de Desarrollo.

“Hoy damos un paso histórico porque inauguramos el Centro TEA +, un centro donde el diagnóstico es gratuito, preciso y oportuno para todas las edades sin excepción. Para personas con autismo, con TDAH, dislexia, trastornos del aprendizaje o cualquier otra condición de la neurodiversidad”, expresó.

[Publicidad]

“Aquí no nada más se va a diagnosticar, se va a acompañar con orientación para las familias y un equipo especializado que recibe a cada persona con respeto, con empatía y con dignidad”, agregó.

Mariana Rodríguez dijo que a la par el Gobierno del Estado construye el CITEA, el Centro de Intervención para Personas con Trastorno del Espectro Autista, donde van a recibir un diagnóstico, pero además continuarán su proceso de forma integral con terapia gratuita, servicios médicos, apoyo educativo con la primera escuela pública en su tipo y muchas herramientas más como cine, peluquería.

“A todas las personas neurodiversas quiero decirles, no están solas. Y mientras yo esté aquí, no voy a dejar de trabajar para hacer de Nuevo León un lugar más justo y más incluyente para todas y todos”, enfatizó.

[Publicidad]

Nuevo León inaugura Centro TEA+; ofrecerá diagnóstico gratuito para autismo y otras condiciones de neurodiversidad. Foto: Especial

El Secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia Cruz dijo en su intervención que la apertura de este nuevo Centro TEA+, representa la oportunidad de contar con un piso parejo para todas las personas diagnosticadas dentro del espectro autista y otras condiciones de la neurodiversidad, con el cual, sin importar el municipio donde habiten las personas, su situación económica o social, tengan acceso desde el diagnóstico hasta su tratamiento.

“El TEA+ representa la decisión de actuar a tiempo, de acompañarlos desde el Gobierno del Estado. Es el compromiso que tenemos con las familias, para que cada una tenga el apoyo que necesita, porque sabemos que la igualdad no se logra detrás de un escritorio, se logra recorriendo las calles, escuchando y entendiendo las necesidades.

Arratia Cruz afirmó que el trabajo que han realizado tanto el gobernador Samuel García como Mariana Rodríguez, es la muestra clara de un gobierno que trabaja, que enfoca los apoyos en la dirección correcta y, sobre todo, que sabe de primera mano lo que necesitan las y los neoloneses.

[Publicidad]

El Centro será operado por el DIF estatal y la Secretaría de Igualdad e Inclusión y se enfoca en atender, proteger e incluir a las personas que viven con una discapacidad que no es visible de previo, tales como intelectual o cognitiva y psicosocial; así como aquellas condiciones que afectan al neurodesarrollo, pero no son diagnosticadas como una discapacidad.

Participaron en el evento Alejandra Morales, directora DIF Nuevo León; Luis Fernando Domínguez, Director del ICIFED y María Guadalupe Treviño, del Colectivo Regios TEA y usuaria.

LL