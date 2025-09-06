Más Información

Mérida, Yucatán.- El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac) informó que actualmente son que buscan convertirse en , con el objetivo de participar en el proceso electoral intermedio del 2027.

El organismo detalló que estas asociaciones ya están formalmente constituidas y cuentan con una , lo que permite la fiscalización de sus recursos.

Asimismo, tres de ellas se encuentran en la etapa de afiliación de ciudadanos, como lo marca la legislación vigente.

Para lograr el registro, deberán acreditar un mínimo de 4 mil 500 afiliados distribuidos en al menos 71 municipios del estado.

El presidente del Iepac, Moisés Bates Aguilar, indicó que la verificación de este requisito es esencial, pues garantiza que exista representatividad real en todo el territorio.

“En este momento las agrupaciones están en la mecánica de demostrar que cumplen con esa cobertura estatal.

El Iepac acude a las asambleas para verificarlo, y de reunir los requisitos, se conocería su resolución en el primer trimestre del próximo año”, señaló Bates Aguilar.

De aprobarse, estas organizaciones recibirían financiamiento público y podrían competir en las elecciones locales de 2027 por diputaciones y alcaldías.

