Más Información

Activan Fase 1 de contingencia ambiental; aplican doble "Hoy No Circula"

Activan Fase 1 de contingencia ambiental; aplican doble "Hoy No Circula"

Javier Duarte se aleja de su libertad; juez le dicta prisión preventiva a exgobernador de Veracruz

Javier Duarte se aleja de su libertad; juez le dicta prisión preventiva a exgobernador de Veracruz

"La instrucción es que no salga de la cárcel": Javier Duarte; acusa "tintes políticos" en su nuevo proceso penal

"La instrucción es que no salga de la cárcel": Javier Duarte; acusa "tintes políticos" en su nuevo proceso penal

Realizan mega aseguramiento de pipas y autos de huachicol en Minatitlán, Veracruz; hallan más de 82 mil litros de hidrocarburo

Realizan mega aseguramiento de pipas y autos de huachicol en Minatitlán, Veracruz; hallan más de 82 mil litros de hidrocarburo

Designan a Rosaura Martínez Ruíz nueva integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM; es hija de la secretaria de Ciencias

Designan a Rosaura Martínez Ruíz nueva integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM; es hija de la secretaria de Ciencias

Defensa y Marina asisten a “Conferencia de jefes de Defensa del Hemisferio Occidental”; ratifican compromiso con seguridad regional

Defensa y Marina asisten a “Conferencia de jefes de Defensa del Hemisferio Occidental”; ratifican compromiso con seguridad regional

Mérida, Yucatán.- El Poder Judicial de Yucatán es objeto de serias , luego de que la señora, Estefanía Palma Ramírez y su abogado, Juan José Góngora Puerto, denunciaron irregularidades por parte de los juzgados familiares.

Estefanía Palma recalcó que en los juzgados del Poder Judicial se han cometido atropellos en perjuicio de ella y de sus dos hijos menores de edad y, que solo benefician a su exesposo, Gibrán Herbé Rodríguez Coello, nieto del exalcalde meridano, Herbé Rodríguez Abraham.

Señaló que su exesposo ha cometido , psicológica, familiar y económica, incluso la desalojó con sus hijos de la casa que habitaban.

Lee también

Comentó que la jueza del Juzgado Segundo de la Oralidad Familiar ignoró los intereses superiores de la niñez, protegidos por la Constitución, al beneficiar a su exesposo.

Estefanía Palma dijo que teme por su vida, pues ha recibido e intimidaciones, ya que su esposo asegura tener contactos políticos en el Poder Judicial para salir favorecido.

Además, manifestó que ha recibido amenazas de muerte y también, teme la sustracción de sus dos hijos, de 2 y 3 años de edad de parte de su exesposo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]