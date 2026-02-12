Mérida, Yucatán.- El Poder Judicial de Yucatán es objeto de serias acusaciones, luego de que la señora, Estefanía Palma Ramírez y su abogado, Juan José Góngora Puerto, denunciaron irregularidades por parte de los juzgados familiares.

Estefanía Palma recalcó que en los juzgados del Poder Judicial se han cometido atropellos en perjuicio de ella y de sus dos hijos menores de edad y, que solo benefician a su exesposo, Gibrán Herbé Rodríguez Coello, nieto del exalcalde meridano, Herbé Rodríguez Abraham.

Señaló que su exesposo ha cometido violencia patrimonial, psicológica, familiar y económica, incluso la desalojó con sus hijos de la casa que habitaban.

Comentó que la jueza del Juzgado Segundo de la Oralidad Familiar ignoró los intereses superiores de la niñez, protegidos por la Constitución, al beneficiar a su exesposo.

Estefanía Palma dijo que teme por su vida, pues ha recibido agresiones verbales e intimidaciones, ya que su esposo asegura tener contactos políticos en el Poder Judicial para salir favorecido.

Además, manifestó que ha recibido amenazas de muerte y también, teme la sustracción de sus dos hijos, de 2 y 3 años de edad de parte de su exesposo.

