La Dirección de Seguridad Pública de Torreón, Coahuila, activó los protocolos correspondientes luego que las autoridades educativas reportaron a la corporación sobre una publicación a través de redes sociales donde se hacía referencia a una presunta amenaza de tiroteo en el plantel CBTIS 156, ubicado en el Ejido La Joya, así como una amenaza en una pinta dentro de un baño del plantel.

Tras recibir el reporte, elementos de la corporación acudieron al lugar para verificar la situación y garantizar la seguridad de la comunidad estudiantil. En el plantel se encuentran inscritos mil 924 alumnos, por lo que las acciones se realizaron de manera coordinada con directivos, docentes y padres de familia.

Como parte de las medidas preventivas, se llevó a cabo un operativo mochila con la participación de 56 padres de familia, quienes junto con el personal docente colaboraron en la revisión preventiva de los estudiantes.

Por parte de la Policía de Torreón participaron elementos de la Unidad de Prevención contra las Adicciones y el Delito, la Unidad K-9; así como elementos del Grupo de Reacción Torreón, quienes mantuvieron presencia en el exterior de las instalaciones para brindar seguridad y apoyo durante las revisiones. También arribaron soldados del Ejército Mexicano, quienes también colaboraron en el resguardo de los accesos y recorridos.

La Unidad K-9 de la corporación municipal realizó un recorrido preventivo al interior del plantel para descartar la presencia de objetos que representaran algún riesgo, sin que se detectara situación alguna que pusiera en peligro a la comunidad educativa.

No es la primera amenaza de tiroteo en planteles escolares de la región Laguna. En las últimas semanas se reportó en Torreón una amenaza en la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de Coahuila y en la escuela Secundaria Técnica número 1. Mientras que en La Laguna de Durango se han detectado amenazas en el Instituto 18 de Marzo y en el CBTIS 4 de Lerdo, Durango.

En todas las amenazas se han activado protocolos de seguridad, así como la activación del Operativo Mochila.

