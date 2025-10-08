Los restos de dos personas fueron abandonados en la vía pública en el municipio de Amozoc, una región poblana con altos índices delictivos.

Los cadáveres aparecieron en calles de la colonia Paraíso, lo que causó alarma entre habitantes de la zona.

Los cuerpos estaban envueltos en bolsas y cobijas; elementos de distintas corporaciones acudieron al lugar para acordonar la zona.

Amozoc es punto neurálgico en el robo de hidrocarburo y de autotransporte de carga e incluso se ha registrado la presencia del Operativo La Barredora del Cártel Jalisco Nueva Generación en esa demarcación.

En mayo dos elementos de la Policía Estatal de Puebla fueron asesinados durante un ataque armado ocurrido entre los municipios de Puebla y Amozoc.

Y el mes pasado, once personas habían sido reportadas como desaparecidas y se descubrió que fueron enganchadas bajo engaños por el crimen organizado; tras la presión social todos regresaron a sus hogares.

