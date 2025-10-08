Más Información

Sheinbaum: Pese a adeudos, farmacéuticas deben de cumplir con la entrega de medicamentos; "no hubieran concursado", dice

Comparece canciller De la Fuente en el Senado; destaca retorno de connacionales retenidos en Israel

Sheinbaum se reunirá en Palacio Nacional con integrantes del Foro Económico Mundial; presentará el Plan México

Van por 14 mandos de La Barredora; son objetivos prioritarios

Venezuela realiza ejercicios sobre la hipótesis de una "agresión militar" de Estados Unidos

Ssa anuncia que vacuna BCG estará disponible en 15 días; se encontraba en desabasto

Monterrey.- Una mujer fue encontrada asesinada a golpes al interior de su domicilio en el municipio de

El hallazgo se reportó en una casa ubicada en la parte alta de la Loma de la Cruz, en un camino que lleva hacia el Monumento José María Morelos.

Se informó que el o los asesinos intentaron quemar el cuerpo de víctima, pero no lo concretaron por completo.

Al sitio llegaron ministeriales de la Agencia Estatal de Investigaciones para recabar los indicios del caso.

Vecinos del sector señalaron que la mujer era conocida como “La Güera”, tenía alrededor de 55 años y complexión robusta.

Personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales iniciaron las investigaciones correspondientes.

