Familias de la región de los Cinco Manantiales en Coahuila y del colectivo Alas de Esperanza, conmemoraron este martes el décimo cuarto aniversario de la llamada Masacre de Allende, cuando en represalia a una traición, el grupo criminal de “Los Zetas” asesinó y desapareció a habitantes del municipio de 20 mil habitantes.

Reyna Elizabeth Martínez Guerrero, representante del colectivo Alas de Esperanza, aseguró que Allende también fue una zona de exterminio porque muchas personas fueron ultimadas y desaparecidas sólo por ser empleados de la familia que traicionó a “Los Zetas” o por llevar el mismo apellido.

“Allende es un campo de exterminio. Los ranchos fueron campo de exterminio, parecido a lo que se vive en Jalisco”, comentó.

Familias de la región de los Cinco Manantiales en Coahuila y del colectivo Alas de Esperanza conmemoran a víctimas a manos de “Los Zetas” (18/03/2025). Foto: Especial

Del 18 al 20 de marzo de 2011 comenzó una masacre donde a la fecha no existe un dato exacto del número de víctimas, que va de las 28 a las 300.

Para Reyna Martínez Guerrero, la herida sigue abierta para muchas familias. “El daño sigue abierto, no hay consuelo para las familias”, dijo.

En el evento estuvo presente el fiscal para Personas Desaparecidas, José Ángel Herrera, quien aseguró a las familias que sí hay personas detenidas y con sentencia. Sin embargo, la representante del colectivo Alas de Esperanza aseguró que falta mucho para que las familias puedan decir que hay verdad y justicia.

De hecho, existe una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que no se ha cumplido a su totalidad, incluido una indemnización a las familias.

No hay perdón ni olvido a 14 años de masacre en Allende, Coahuila (18/03/2025). Foto: Especial

La señora Martínez Guerrero contó que realizaron un ejercicio de memoria en donde en una manta blanca colocaron el nombre de la persona desaparecida y le dedicaron unas palabras.

La representante del colectivo tiene a su esposo, Mario César Jaramillo, desaparecido desde el 18 de febrero de 2011 en Sabinas. Dijo que sus hijos ahora tienen 22 y 17 años.

“Estos eventos son un ejercicio para la visibilización, que se sepa que la situación no ha sido olvidada, no hay perdón ni olvido. Que las autoridades sepan que no queremos que esto vuelva a suceder, queremos la garantía de no repetición”, comentó a EL UNIVERSAL vía telefónica.

El párroco de Allende, Rafael Castillo, comentó que es un momento de levantar la voz de forma enérgica para decirle a las autoridades “basta de tanta violencia e inseguridad”. Dijo que el pueblo mexicano sigue de pie a pesar de sus cicatrices. “Con esta herida tan reciente que vivimos en Jalisco, es una herida que vuelve a abrirse en Allende y en otros lugares de nuestra patria”.





nro/cr