¿ está en México?, es la pregunta que los usuarios de redes sociales se hacen, luego de que varias fotografías de la actriz en la CDMX circularan en diferentes plataformas.

La noticia sobre la visita de la actriz fue filtrada en sitios como TikTok y X, donde se compartieron imágenes en las que se le puede ver posando frente a la estatua conocida como El Caballito en el Centro Histórico de la capital.

En las publicaciones se observa a la prometida de Tom Holland con un top, falda larga y saco negro; además de estar rodeada por varios camarógrafos y un equipo de producción.

Aunque no se han dado detalles sobre el trabajo que estaría realizando Zendaya, los rumores apuntan a una posible campaña comercial o a promocionales sobre su próximo proyecto cinematográfico, "The Drama".

Pero eso no fue todo, horas antes, fue fotografiada en un restaurante, poniendo fin a las versiones que indicaban que la actriz y su prometido estarían esperando a su primer hijo.

Las reacciones por parte de los fans no se hicieron esperar y, aunque muchos se sorprendieron, otros más pusieron en duda que las fotos fueran reales o que se tratara de las calles de la capital.

"Espera está en Madrid y ellos fingen que es Ciudad de México", "¿Qué?, ¿Zendaya está en México?", "No parece México", "¿Qué hace Zendaya en México", "La licenciada Zendaya pasó por mi casa", "Están 100 por ciento seguros de que era Zendaya?", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Hasta el momento no se han dado detalles sobre la presencia de la actriz en el país y si visitó otros lugares.

