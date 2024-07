Yuya estalla contra quienes se incomodaron con el llanto de su bebé durante un vuelo

Yuya acaba de vivir uno de los momentos más incómodos junto a su pequeño Mar durante un vuelo de regreso a casa tras unas merecidas vacaciones.

La pareja del músico Siddhartha contó a sus seguidores de Instagram que disfrutó de un descanso a lado de su familia, lo que la hizo sentir muy feliz.

"Guau, pasé unas semanas hermosas en mi depa viejito, siendo vecina de mi abuelita, tía, hermano y mamá. Recargada de mucho amor, mi Mar y yo nos vamos a nuestra próxima misión”, escribió la youtuber en una publicación que ya fue eliminada.

Sin embargo, su vuelta no estuvo exento de complicaciones. En el avión, su bebé no dejaba de llorar, lo que provocó incomodidad entre algunos pasajeros. “Se siente feo jajaja, mucho escándalo, mucho grito (de él), mucho llanto, varias personas amorosas queriendo ayudar, una viejita haciéndome caras", relató.

Yuya, cuyo nombre real es Mariand Castrejón Castañeda, aprovechó para agradecer a quienes mostraron empatía en ese complicado momento, pero también expresó su descontento con aquellos que se quejaron. "Un apapacho para la gente buena onda y para los que no… los entiendo, si no lo vives no lo sientes", añadió, junto a un emoticón de un huevo y una carita sonriendo.

Finalmente, la creadora de contenido fue honesta con sus seguidores y admitió que el estrés la llevó a llorar. “Un señor se ofreció a ayudarme a cargar cosas que yo no podía y lloré con él jajajaja me pasé. Al parecer, no es únicamente Mar quien está aprendiendo a gestionar sus emociones", compartió.