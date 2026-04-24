El reciente reencuentro que se dio entre Thalía y Yuri, en el que grabaron una nueva versión de “Todo, todo, todo”, tema que fuera éxito en voz de Daniela Romo en los años 90, hizo que entre descansos las cantantes platicaran de sus proyectos, carreras y vida personal.

Thalía no dejó de alabar los shows de Yuri y sin más le preguntó a la veracruzana cuánto cuesta producir uno de sus espectáculos. Yuri dijo que cuando le dio la cantidad, Thalía se quedó callada durante varios segundos, para luego decirle que no daba crédito a la cifra.

La grabación del sencillo estará incluida en el próximo álbum de la también protagonista de “María la del barrio”, que llevará por nombre “Todo suena mejor en cumbia”.

Lee también Mía Rubín tiene claro a su príncipe azul… y tiene estándares altos

Omar Chaparro y Jimmy Fallon, separados al nacer

Omar Chaparro publicó un video en el cual aparece el actor y conductor estadounidense Jimmy Fallon, explicando que en un programa de Univisión llamado “Sabadazo” habían visto a un chico muy parecido a él entre el público, y por medio de una tablet mostró la imagen de un hombre con un enorme bigote, cabello rebelde y sombrero, era nada más y nada menos que Omar en el personaje del “Ranchero Chilo”, con el cual curiosamente sí le daba un gran parecido a Fallon.

Esto se confirmó cuando el conductor se caracterizó igual, y efectivamente, parecían gemelos. Los seguidores de Chaparro reaccionaron con emojis de risas al ver las similitudes, entre ellos Adrián Uribe y Ricardo Fastlicht, pero también destacaron lo fantástico que era que alguien como Fallon llegara a hablar sobre él, aunque a decir verdad, al parecer nunca se enteró que era un actor famoso en México, porque nunca mencionó su nombre y fue para él como una bonita anécdota.

Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.

Papá de Alana se apunta para influencer

Adrián Flores, papá de Alana Flores, fue muy participativo durante la conferencia de prensa de Supernova Génesis (encuentro de boxeo de influencers transmitidos por Netflix e Instagram), pero parece que todo es bajo órdenes de Miguel Ángel Fox, productor del evento.

Previo a que el señor gritara mientras su hija se enfrentaba a Flor Vigna, se le vio al productor darle una palmadita en la espalda a Adrián, para posteriormente decirle: “Eso, ya eres un personaje tú, cabrón”.

Alana Flores peleará en Supernova: Genesis/ Foto: Cortesía Supernova: Genesis

Lee también A José José lo festejaron como se debe… con copitas de más