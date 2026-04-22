El pasado 20 de abril, durante los festejos por el Día Internacional de José José en el Parque de la China, el consumo de alcohol estaba restringido. Pero eso no frenó a varios asistentes que, entusiasmados, sacaron sus latas a escondidas e intentaron disimularlas entre la multitud.

Pero cuando terminó el evento oficial, el recato también se acabó. Varios fans que llevaron alcohol al parque abrieron botellas y cervezas sin mayor pudor mientras seguían celebrando al Príncipe de la Canción que, se sabe, tuvo problemas con la bebida en vida. Entre transmisiones en vivo, karaoke y vasos en mano, la noche avanzó para algunos hasta que el cuerpo, y también el sentimiento, aguantó.

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La Cineteca de Guadalajara presume cine… pero butacas ya no ayudan

La Cineteca de Guadalajara, sede principal del festival de cine que se desarrolla estos días, no ha mostrado su mejor cara en algunas de sus salas. Aunque durante todo el año el recinto impulsa campañas para que el público cuide el espacio y, por ejemplo, no suba los pies a los asientos, el tiempo ya empezó a cobrar factura.

Tan solo este fin de semana, asistentes se sorprendieron porque algunos descansabrazos se caen al sentarse y varias butacas se reclinan más de la cuenta.

Más de uno, al intentar guardar el equilibrio con palomitas o nachos en mano, ha terminado tirándolos. El recinto fue inaugurado hace casi una década y tiene como emblema la Sala 1 Guillermo del Toro, cuyo rostro y filmografía adornan uno de sus muros.

Kate del Castillo aprendió a vivir del rechazo… en su trabajo

Kate del Castillo tiene un mantra que ha pulido en más de tres décadas de carrera: los actores viven del rechazo y ninguna negativa, ya sea en cine, teatro o televisión, debería asumirse como algo personal. A ella misma le ha ocurrido varias veces, y esa experiencia fue una de las razones que la llevó a fundar su propia compañía productora, con la que ha respaldado películas y cortometrajes.

Por eso celebra el reciente anuncio de incentivos fiscales en México, pues considera que puede abrir la puerta para que más casas productoras y mexicanos en el extranjero, como ella, vuelvan la mirada al país para filmar. De hecho, busca levantar una película en Guadalajara y, según cuenta, ha encontrado buena respuesta tanto de autoridades como de posibles inversionistas.

La actriz Kate del Castillo. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL.

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