El amor de pareja o romántico ha ocupado mucho espacio en el cine y la televisión, pero para la productora de la serie Yellow, Camila Jiménez, el amor fraterno debería ser la verdadera estrella.

“Lo que nos salva en la vida es la amistad”, dice Camila.

Por eso, al leer el guion de Yellow, se sintió enganchada por la historia que Sofía Auza había concebido, una road movie donde tres personajes buscan darle un nuevo sentido a su vida.

“La idea fue explorar las relaciones y las amistades entre mujeres, siento que hay unas líneas un poco más borrosas en cuanto a qué es amistad y qué es romántico”, comenta Sofía Auza sobre esta serie, que se estrena el 27 de noviembre por HBO Max.

En Yellow se cuenta la historia de Dan (Tessa Ia) y Nico (Lizeth Selene), quienes roban siete museos y en su fuga incendian su auto, por lo que secuestran un taxi para huir de las autoridades. Richie (Martín Saracho), el taxista, es un expiloto de Fórmula 1 que busca morir, lo que complica el plan de las amigas.

Sofía explica que Dan y Nico deben mantener vivo a Richie si quieren que su plan funcione.

“Él se vuelve a enamorar de la vida y le encuentra un sentido a su existencia, a través de la amistad que se desarrolla con Danvy Nico. Eso en The Immigrant, como empresa productora, fue lo que nos enamoró desde un principio”, señala la productora.

Camila Jiménez indica que Yellow fue pensada para que el espectador la pudiera ver en un día, si así lo quiere. Son cinco capítulos, y está contada de una manera sencilla, aun así es una road movie bien cuidada y con escenarios fantásticos en La Paz, Baja California.

Abordar temas como la depresión, la culpa o el miedo a la muerte, pero a través del humor ácido y situaciones que rayan en lo absurdo, es lo que hace entrañable a esta historia, según Sofía Auza.

A Tessa Ia y Lizeth Selene, se unió en el elenco Martín Saracho, Eréndira Ibarra y Humberto Busto, siendo estos dos últimos los antagonistas de la trama.

“Es un viaje, se supone, para huir del país, pero yo lo describiría como un viaje en busca de la felicidad, que es lo que los personajes están anhelando”, añade Auza.

