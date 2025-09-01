Más Información

"La leyenda" de reguetón confirmó su regreso a los escenarios mexicanos, pero esta vez dará un concierto sinfónico en el Auditorio Nacional. Por primera vez, la estrella estará interpretando sus éxitos acompañados de arpas, violines, flautas, trompetas y pianos en "".

Como parte de su “Sinfónico Tour”, la estrella conocida como “La Leyenda” traerá su gira a la Ciudad de México y combinará sonidos del género urbano con arreglos de orquesta para crear un espectáculo único en su tipo.

¿Qué es "Yandel Sinfónico"?

Esta idea de combinar los ritmos del barrio y la orquesta nació de su álbum grabado en vivo “Yandel Sinfónico”, estrenado el 3 de abril, donde Yandel presentó más de 29 de sus temas reversionados con instrumentos clásicos.

El objetivo de este proyecto es fusionar la energía del reguetón con la esencia de lo sinfónico, buscando elevar a la música urbana. Además, los fans podrán escuchar temas como “No me dejes solo” o “Como antes” en nuevas versiones.

¿Cuándo será el concierto "Yandel Sinfónico"?

A través de redes sociales, Yandel confirmó que su concierto sinfónico en el Auditorio Nacional se llevará a cabo el próximo 31 de enero, uniéndose a las festividades de Año Nuevo en México.

Desde su primera presentación con la Orquesta Sinfónica y Coral de la Universidad Internacional de Florida, en mayo, los fans pidieron escuchar al reguetonero por única extrañaban escuchar temas que cantó junto a Wisin, tras su separación en 2022.

¿Cuándo es la preventa?

La preventa Banamex de “” se llevará a cabo el miércoles 3 de septiembre a las 11:00 de la mañana, mientras que la venta general será el jueves 4 de septiembre a la misma hora.

Los boletos podrán comprarse en la página y aplicación de Ticketmaster. Igualmente, los fans podrán adquirirlos en las taquillas del Auditorio Nacional a partir del jueves. El concierto sería uno de los últimos antes de finalizar el año.

