Toño Mauri se recupera satisfactoriamente de un hongo que se alojó en sus pulmones, por lo cual estuvo internado en un hospital, por una semana.

El actor de “Por amar sin ley” y “La malquerida” recibió a finales de 2020 un trasplante doble de pulmón, luego de complicaciones del Covid-19 que lo aquejó. Previo a la operación tuvo que ser inducido a un coma de cuatro meses.

Mauri contó a EL UNIVERSAL que ahora todo inició con una operación de hernia hiatal de rutina.

“Después de la operación se complicó un poco porque me dio una neumonía que me hizo toser con sangre y me hizo regresar al hospital”, dijo.

“Estuve siete días internado y estuvieron checando porque era la sangre en los pulmones y era por eso mismo, por la neumonía y por un hongo del que me contagié y me comenzaron a dar tratamiento”, apuntó.

Fue dado de alta el pasado lunes, así que pudo pasar su cumpleaños en casa al día siguiente.

“Todo muy bien, gracias a Dios estoy ya muy bien en mi casa, recuperándome de una operación que tuve y la complicacioncita que salió con la que si me asusté un poquito, pero ya pasó. Estoy con mi tratamiento y bien, ya para arriba”, expresó.

El también integrante del grupo ochentero pop Fresa con Crema aseguró que diariamente observa cambios positivos en su salud.

“Mucho más tranquilo, más a gusto, me siento muy bien, todo esto es de paciencia, de estar siguiendo los tratamientos y esperar”, expresó.

La más reciente ocasión en que Mauri se vio afectado en los pulmones fue a inicios de 2024 cuando lo atacó la bacteria “Mycrobacterium Abscessus”, controlado con antibióticos.

Su experiencia con el Covid-19 lo relató en el libro titulado “Mi nueva vida, un gran milagro”, que salió a la venta en 2022.

“Recopilé toda la experiencia para que la gente que lo pueda leer, tenga una esperanza, cuando crean que ya no hay más. Siempre hay una luz en el camino y ver lo importante que es la familia y la fe para pasar la batalla”, destacó en aquella ocasión.