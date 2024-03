Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, frente a frente en "Dos mujeres una silla"

Ver a la actriz Fernanda Ostos caracterizada como la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, es como ver un espejo, ya que su interpretación réplica los gestos, rasgos, forma de vestir y hasta vicios al hablar, inclusive hace unos meses coincidió con la exsenadora en el cierre de su precampaña y simplemente río con ella al ver cómo la parodiaba.

“Dije, me voy a vestir de Xóchitl y me voy a ir disfrazada al cierre de precampaña para tener material para mis redes sociales, y fue toda una sensación, me mandaron a llamar a su camerino y al verme le pareció muy chistoso el detalle”, recordó Fernanda Ostos.

Pero la anécdota no quedó ahí, Fernanda creó un espectáculo donde las dos candidatas a la presidencia de México se encuentran y se llama "Dos mujeres una silla", la cual se presenta los jueves en el Teatro Rodolfo Usigli. En esta historia “La Claus” y “La Xóchitl” son enviadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) a una sesión de Candidatos Anónimos, porque no pueden parar de hacer campaña, al encontrarse en estas pláticas de autoayuda, hilarantes situaciones se presentarán.

Fernanda explicó que en "El privilegio de mandar" entre los personajes que hacía estaba Xóchitl, la cual hace referencia a la candidata del PRI, PAN y PRD a la presidencia de la República, y un día se le ocurrió subir un TikTok con este personaje haciendo un baile de festejo, cuál fue su sorpresa al ver que éste tuvo muy buena aceptación, desde ese momento este personaje aparece constantemente en sus redes sociales.

Pero la idea de hacer una obra de teatro vino después de la cancelación del programa, entonces le dio rienda suelta a su imaginación y creó la idea inicial de este espectáculo para después dejarlo en manos del escritor Antonio Garci y posteriormente invitó a unirse al proyecto a Tamara Henaine, quien también ya había hecho a Claudia en "La parodia".

“Además de que es muy talentosa se parece a ella, no hay que caracterizarla, sólo le marcamos un poquito de arrugas porque es muy joven; es una compañera de verdad espectacular”.

Aunque existe un guión ya establecido, las actrices tienen la libertad de ir metiendo un chiste o referencia sobre algo que las candidatas hayan hecho o dicho en la semana, por eso cada función en verdad es única, porque se va adaptando a lo que va aconteciendo con ellas, además de que cuidaron mucho que el argumento no se inclinara de un lado u otro.

“Fue una cosa que le encargué mucho al escritor, le dije que teníamos que ser imparciales, apartidistas, dejar de lado nuestras preferencias y darle comedia a las dos candidatas que protagonizan esta historia. Nosotros no queremos dividir más al país porque ya está bien dividido, lo que queríamos era unirlo en comedia y dejar un mensaje al final: lo bueno que es que se le esté dando oportunidad a dos mujeres de pelear por la silla presidencial”.

En esta obra más que imitar a estas mujeres políticas, se buscó caricaturizarlas, lo que llevó a las dos actrices a trabajar más en las características de personalidad de cada una de ellas que en las físicas, para lo cual sólo usaron un prostético para la nariz de Xóchitl y maquillaje que avejente para Claudia; lo demás lo hizo su interpretación.

“Es una exageración no tanto de los defectos que tengan, también de las cosas buenas que ellas han mostrado”.





Para Fernanda Ostos el hecho de que en estas elecciones sean dos mujeres las que estén contendiendo, no sólo es un hecho histórico, también les dio mucho material para trabajar este montaje, porque ambas dan mucho de qué hablar y sobre todo tienen más en común de lo que imaginan.

“La verdad es que sí tienen muchas cosas en común, las dos se ponen huipiles, inclusive fueron amigas, hay unos videos por ahí de Xóchitl diciendo que qué bueno que Claudia era la candidata para gobernar la Ciudad de México; pero ahora son competencia, ya no están de acuerdo una con la otra pero sí comparten cosas, por eso están donde están”.

Sobre si ha invitado a Xóchitl Gálvez y a Claudia Sheinbaum a ver "Dos mujeres una silla", Fernanda aseguró que sí pero hasta el momento esto no ha sido posible, la primera por su apretada agenda y con la exjefa del Gobierno de la Ciudad de México no ha tenido la oportunidad de acercarse a su gente de campaña.

“Ya sé que Xóchitl lo toma bien porque me tocó tenerla enfrente, pero Claudia no sé, porque siento que es más seria, pero nosotras tratamos de no ser ofensivas, pero la parodia siempre va a ser una caricatura de las personas y el humor nace del dolor, de los errores; al final los funcionarios públicos sí están para ser cuestionados por el pueblo; pero ojalá sí vengan”, finalizó Fernanda Ostos.





