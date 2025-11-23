Más Información

El encuentro de Belinda y Cazzu y la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo, en los memes de la semana

"Hemos pasado de las divisiones ideológicas a las identitarias": entrevista con Amin Maalouf

“Un error que populistas instrumentalicen nuestras nostalgias”: Dan Lungu, escritor rumano

Contra el eco de los falsos nacionalismos: entrevista con la escritora eslovaca Lucia Duero

“No quiero olvidar la caída del Muro en 1989”: Antje Rávik, escritora alemana

Noche de estreno: un cuento de Bruno Vieira Amaral

Este fin de semana “” llegó a las salas de cine en México. La película guarda varios secretos del universo de “El mago de Oz”. Uno de los misterios mejor guardados era el de la actriz que estaba detrás de la tierna Dorothy Gale.

Por fin, en la segunda parte del spin off del libro basado en “El maravilloso mago de Oz”, de L. Frank Baum, se reveló en los créditos finales que Bethany Weaver fue la encargada del papel que originalmente perteneció a Judy Garland en la cinta de 1939.

Bethany Weaver interpretó a Dorothy para la película musical de "Wicked". Foto: @bethanyweaves
Bethany Weaver es una coreógrafa, bailarina y actriz de 30 años, que ha destacado como coreógrafa en obras como “Asmahan: A New Musical Play” y además ha sido cantante en “Charlie and the Chocolate Factory” y parte del ensamble en:

  • A Night At The Theatre, Abu Dhabi
  • “Umm Kulthum & The Golden Era”
  • PS. I’m a Terrible Person
  • “Broken Wings The Musical”
  • Aladdin"

De acuerdo con su C.V. de la KMC Artist Management, ella estudió en The Urdang Academy en Londres (Academia de artes escénicas) y en Laine Theatre Arts (Escuela independiente de artes escénicas).

Su papel más reciente ha sido el de Dorothy en la primera película de “Wicked” y en “Wicked: For Good”, bajo la dirección de Jon M. Chu, quien ha estado detrás de musicales como “Jem and the Holograms” (2015) y “En el barrio” (2021).

A través de redes sociales, Bethany Weaver, la actriz que dio vida a Dorothy en "", compartió un post donde agradeció a Universal Pictures por tener su oportunidad de haber debutado en el mundo del cine y especialmente al director por elegirla en el universo de Oz.

“Muchísimas gracias al mejor cineasta de todos los tiempos, Jon M. Chu, por elegirme para ser su Dorothy en este universo maravillosamente perverso llamado Oz. Gracias por contribuir a mi comienzo”.

