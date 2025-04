La actriz Whoopi Goldberg criticó este jueves los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, a los que calificó como una "mala idea", incluso aquellos que importan prosecco (vino espumoso), una bebida que precisamente ella comercializa desde Italia.

"Es una mala idea (...) No me gusta lo que hace porque afecta a la importación y la exportación. Si haces prosecco, esto no es bueno. No quieres oír hablar de aranceles", expresó Goldberg en su programa 'The View', que se emite en la cadena ABC y en la plataforma de streaming Hulu.

La marca de la presentadora, 'Whoopi Prosecco' -que vende cada botella por 22,99 dólares-, elabora este vino en Asolo, una localidad de Italia, país europeo que se verá afectado no solo por el arancel global mínimo del 10 % a todas las importaciones sino también por el gravamen del 20 % para la Unión Europea.

Precisamente hoy, la asociación comercial Wine & Spirits Wholesalers of America (WSWA), que representa a más de 370 distribuidoras de vinos y licores en Estados Unidos, advirtió de que los aranceles harán subir los precios de los productos del sector.

En el programa de 'The View', Goldberg se refirió a la "guerra comercial" desatada por el líder republicano con su política arancelaria y subrayó que, incluso, "algunos republicanos están alertando de que esto puede no terminar bien, pero él insiste en que es el comienzo de una nueva era de prosperidad".

Y terminó el episodio recordando a los espectadores que "la resistencia es real. No están solos".