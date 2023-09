Wendy Guevara revela que desea ser madre: "quiero una criaturita que tenga algo de mi"

Después de convertirse en la ganadora de la primera temporada de "La casa de los famosos México" la popularidad de Wendy Guevara subió como la espuma. No solo debutará como actriz junto a Juan Osorio, también tendrá su propio programa y una gira de presentaciones por distintas ciudades tanto en nuestro país como en Estados Unidos.

Pero, a pesar de que está cumpliendo con varios de sus sueños, la influencer trans todavía no ha podido llevar a cabo el más importante de ellos: convertirse en madre.

En entrevista para el programa "Siéntense quien pueda", Guevara reveló que entre sus planes a futuro la maternidad ocupa un lugar importante, pero primero quiere contar con una mayor estabilidad en su vida y ayudar a su familia en todo lo que pueda: “La maternidad, yo creo que más adelante hermana. Ahorita quiero trabajar, quiero disfrutar, hacer reír a la gente. Quiero ayudar a mi familia y después de todo eso, de que diga ya hice algo, logré algo, después ya quiero tener a alguien, a un bebé que sea mío”, dijo.





Wendy también dejó claro que de llegar el momento buscaría el método indicado para procrear a su hijo, y aunque la mejor opción sería un vientre de alquiler, tampoco descarta el método tradicional: no importa si yo lo tenga que hacer con una chava. Yo creo que rentaría, me gustaría más rentar un vientre que adoptar, pero eso a mí", agregó.

De lo que está segura es que no esperaría a tener una pareja estable para cumplir su sueño, aunque de tenerla establecería un acuerdo legal para no tener problemas: "Me gustaría tener acuerdo o algo, obviamente legal y tener a mi criaturita, alguien que tenga algo de mi y que la vida se quede con algo mío", finalizó.

Wendy Guevara es influencer y la ganadora de "La casa de los famosos México". Foto: Especial

