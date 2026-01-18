Tras casi 10 años de ausencia, Avenged Sevenfold regresó este fin de semana a los escenarios mexicanos con un concierto en el que no solo hicieron vibrar a sus fanáticos, sino que abarrotaron el Estadio GNP Seguros.

Fue en 2009 cuando la banda se presentó por última vez en la CDMX pero, a diferencia del show que ofrecieron el pasado 17 de enero, en ese entonces el público no los recibió nada bien, y así lo recordó su vocalista M. Shadows.

En cierto momento del show, cantante decidió hacer una pausa para hablar con los asistentes y revivir un episodio que lo marcó: las tres noches en que Avenged Sevenfold abrió los conciertos de Metallica y fue abucheado.

“La última vez que tocamos en esta arena fue con Metallica, tres noches seguidas… y no fueron muy amables con nosotros”, dijo.

En aquel momento, Metallica regresaba con "Death Magnetic" y su "World Magnetic Tour", mientras que Avenged Sevenfold atravesaba uno de sus mejores momentos musicales.

Ese cruce provocó un choque entre dos generaciones y una audiencia que esperaba a una leyenda con poca paciencia para quien subía antes.

El rechazo no se limitó a los abucheos. Shadows recordó que el guitarrista, Zacky Vengeance, fue golpeado en la cabeza con monedas, mientras una parte del público les dio la espalda durante todo el set.

Pero lejos de sonar como un reproche, el cantante contó que un día antes de su retorno al Estadio GNP envió un video a Lars Ulrich, baterista de Metallica:

“Le dije: ahora es nuestro turno de tocar aquí”, relató entre risas y aplausos del público.

También agradeció algo que, con los años, cobró un gran significado en su carrera: haberlos expuesto al público mexicano, incluso en un momento adverso.

La razón de traer ese episodio al presente apareció justo antes de que sonaran los primeros acordes de "So far"; Shadows explicó que esta canción había sido escrita para su exbaterista, Jimmy “The Rev” Sullivan, quien murió en 2009 a los 28 años.

“Esta canción fue escrita para The Rev. Él está con nosotros aquí, en espíritu”, dijo.

Aquellas fechas con Metallica en México serían de las últimas veces que The Rev tocaría con Avenged Sevenfold antes de sufrir una sobredosis.

