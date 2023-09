VIDEO. Le avientan muleta a Maluma y así reacciona en pleno concierto

Es común que los famosos reciban sobre el escenario algo más que aplausos y gritos de sus fans, objetos como celulares, peluches y ropa interior suele volar por los aires para que los cantantes lo reciban con amor, sin embargo, Maluma recibió algo poco común, una muleta mientras estaba en pleno show en Los Ángeles, el momento quedó grabado en video, donde se observa la peculiar reacción del colombiano.

El artista está en plena gira "Don Juan", el alter ego que creó y que le da nombre a su nuevo álbum, el cual incluye 19 canciones inéditas en las que refleja su evolución, explora otros géneros y se inspira en personajes como Batman, Hugh Hefner y James Bond.

Hace unas semanas, a su paso por la alfombra morada, en la antesala de la "listening party" a la que asistieron invitados de la industria discográfica, celebridades e influenciadores, el artista urbano de 29 años deslumbró vestido completamente de púrpura con el cabello trenzado y encarnando el personaje que construyó con un toque de rudeza y su estilo particular.

De acuerdo a sus propias palabras, "Don Juan" le permitió "ser real" ahora que "no siento presión, me siento bien liviano en este momento de mi vida. Me siento en paz, más feliz que nunca, enamorado de la vida".

Su nuevo disco incluye colaboraciones con Don Omar con el tema "Ojitos Chiquitos", Yandel con "Trofeo" y Jowell & Randy con "Nómina", además probar con la salsa junto a Marc Anthony con "La Fórmula" y de juntarse con nuevas figuras como Carin León para experimentar con el regional mexicano en "Según Quién".

Maluma recibe una muleta en el escenario

Mientras Maluma está ofreciendo un show, una muleta llega hasta él por los aires, el colombiano, atento, la atrapa con una mano y muestra su sorpresa ante el público, y cuando se esperaba, quizá una reacción de molestia ante dicho lanzamiento que bien pudo haberlo lastimado, el cantante decide ponerse a bailar con la muleta y a jugar con ella en medio del alarido del público, quien de inmediato viralizó lo sucedido.

El artista promociona el octavo disco de su carrera en un momento en el que se siente más maduro pero sin perder la emoción de los inicios: "todos los años de madurez que me ha dado (la) música; tomo decisiones diferentes de una manera más consciente. Me siento más adulto, pero todavía tengo esa chispa muy encendida siento que mi carrera está empezando".

Luego de despojarse del traje de "Papi Juancho", personaje que encarnó por tres años, y de darle vida a un álbum que muestra su versión más dinámica al navegar por ritmos electrónicos, de pop, bachata, regional mexicano y reggaetón, el cantante urbano comenzará su gira "Don Juan World Tour" con 30 fechas confirmadas en Estados Unidos, con inicio el 31 de agosto en Sacramento, California.

Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, ha lanzado siete álbumes: "Pretty Boy Dirty Boy" (2015), "F.A.M.E." (2018), "11:11" (2019), "Papi Juancho" (2020) y "#7DJ" (2021), "The Love & Sex Tape y The Love & Sex Tape Deluxe" (2022).

*Con información de EFE.

