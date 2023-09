Yahritza y su Esencia anuncia nueva música con peculiar dibujo: un corazón mitad mexicano y mitad estadounidense

Yahritza y su Esencia no hace caso a la polémica en redes sociales y lanzará nueva música, hace unas semanas, la banda se volvió viral por una entrevista realizada en enero en la que no hablaron muy bien de la comida mexicana, aunado a esto, salieron a la luz otros videos donde Yahritza, la vocalista, pide que no se le hable en español, sólo en inglés; en un tercer video, la joven de 15 años hace una mueca de desagrado cuando en un puesto de tacos le dan el refresco en una bolsa de plástico. A pesar de que los hermanos ya ofrecieron una disculpa al respecto, algunos cibernautas siguen con el propósito de cancelarlos.

Aunque en sus redes sociales sí han perdido millones de seguidores, sus canciones se siguen colocando entre lo más escuchado en plataformas digitales, sus conciertos en Estados Unidos continúan presentando lleno total, y su actuación en el festival Arre, este 9 y 10 de septiembre en la Ciudad de México sigue en pie.

Yahritza reconoció que ha sido difícil lidiar con el odio que ha recibido ella y sus hermanas en las redes, pues ahora siente miedo de salir a la calle o teme por la seguridad de sus hermanos; así lo confesó en una entrevista hecha hace unos días, en la que entre lágrimas narró su sentir ante la avalancha de hate que han recibido ellos y sus padres.

El peculiar dibujo de Yahritza y su Esencia

La agrupación de regional mexicano, que comenzaba a repuntar con éxito, se topó con pared cuando sus declaraciones sobre México y su comida no fueron bien recibidas por gran parte del público, sin embargo, los tres hermanos continúan su camino musical y anunciaron nueva música con una imagen muy peculiar que anuncia el Obsessed EP parte 2, es decir nuevos lanzamientos el 8 de septiembre.

En dicha imagen, que es un dibujo a mano, se observa un corazón hecho con dos manos, en la parte central de éste se lee Obsessed, mientras que en uno de las manos está la bandera de México acompañada de un nopal, un sombrero tejano, el símbolo de amor y paz, un conejo, una luna, un rayo y un pino, mientras que en la otra mano se observa la bandera de Estados Unidos acompañada de una guitarra, unas cerezas, un ojo un corazón, una rosa y una luna.

Yahritza y su Esencia anuncia nueva música con esta imagen.

Los comentarios sobre la imagen están divididos, mientras algunos alientan a los jóvenes a que sigan adelante y no hagan caso al odio, otros cibernautas insisten en que dejen de "sacar provecho de México".