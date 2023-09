¿Qué pasa con Frida Sofía?, aseguran que la hija de Alejandra Guzmán estaba en "estado inconveniente"

Circuló la versión de que Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, quien está contemplada para formar parte del programa de televisión estadounidense "Mira quién baila", había sido encontrada dentro de su camerino en estado inconveniente, que supuestamente no podía ni pararse por sí sola; dicha versión alertó a los seguidores de la joven, quien se encuentra distanciada de su madre y de la familia Pinal desde hace dos años, y que recientemente ha sido muy mencionada por su madre, la rockera mexicana que espera que la reconciliación entre ambas suceda muy pronto.

Alejandra Guzmán estrenó hace unas semanas la canción "Milagros", en la que habla del amor que siente por su hija y de lo mucho que la extraña, en el tema, la Guzmán confiesa que tiene la esperanza de que ocurra un milagro y el acercamiento con su única hija se dé pronto; aunque Frida Sofía no ha hablado con claridad sobre lo que piensa de esta canción, a través de sus estados en redes sociales ha externado que prefiere seguir manteniéndose lejos de su madre.

Frida Sofía responde cómo se encuentra de salud

Ante la versión de que Frida fue encontrada dentro de su camerino "en estado inconveniente", la joven respondió de manera irónica al programa al comunicador Gustavo Adolfo Infante, quien leyó un mensaje de la joven de 31 años que decía: "Mi Gus divino, como dicen por ahí ‘en estado inconveniente’", acompañado con un emoticon de carcajadas.

El mensaje de Frida Sofía en sus redes ante la polémica.

Aunado a esto, en sus redes compartió una postal en la que se lee: "Ya no me disculpo por ser yo. Sí, conflictiva. Sí, soy rotundamente honesta. Sí, si me faltas al respeto te faltaré al respeto cortes mente. Estoy tan harta y cansada de moldear mi personalidad por el bien de los sentimientos de otras personas cuando ellos desprecian los míos", se lee.

Aunque Frida mantiene la publicación que hizo el 12 de agosto sobre su participación en el programa "Mira quien baila", medios señalan que el contrato con ella se habría roto por incumplimiento e indisciplina; en una reciente entrevista de Alejandra Guzmán con Pati Chapoy, la cantante se dijo orgullosa de que su hija forme parte de este proyecto, pues admitió que sabe bailar muy bien gracias a sus enseñanzas.

