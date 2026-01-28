A casi un año de la muerte del productor Memo del Bosque, su viuda, la conductora Vica Andrade, habló por primera vez de cómo vivió la pérdida de su esposo, y de cómo a pesar de su ausencia física, sigue siendo el centro de su familia.

Vica regresó a Televisa después de varios años de ausencia, y lo hizo para acompañar a su hija Luna que estudiará en el Centro de Educación Artística de Televisa; Andrade reconoce que sus hijos tienen mucho del talento de su papá.

Memo del Bosque murió a los 64 años víctima de complicaciones por un linfoma de Hodgkin, diagnosticado en 2017; tras ocho años de batalla que incluyeron quimioterapias, un trasplante de médula ósea y una recaída en 2025 que lo llevó a hospitalizarse en Texas, falleció el 7 de abril de 2025

"La partida de Memo fue tremenda para todos, lo seguimos extrañando y amando; está con nosotros manifestándose", compartió Vica, quien reveló que cuando les dijeron que a Memo le quedaban tres meses de vida, fue demoledor.

Memo del Bosque vive momento complicado de salud, así lo compartió en redes su esposa Vica Andrade.

Lee también: Tras muerte de Memo del Bosque, Vica Andrade sufre la pérdida de su madre: "mi corazón desgarrado"

"Ocho años de proceso de cáncer, parecería que te preparan pero cuando le dieron el diagnóstico de tres meses de vida, no lo aceptábamos y Memo siguió luchando", recordó.

Enfatizó que Del Bosque aguantó demasiado, muchas quimioterapias hospitalizaciones, tratamientos, muchas cosas, por lo que ella pensó que nunca se iría.

"Memo era un guerrero, aguantó demasiado; nunca pensé en realidad que fuera realmente a irse, hasta el momento que lo vi sin vida, fue en ese momento que comencé a entender que era real", expresó conmovida.

Reconoció que Dios le ha dado la fortaleza, él ha sido su refugio ante momentos complicados y depresiones muy fuertes, pues hay días en los que ha pensado que no se podrá levantar pero la oración le ha servido para continuar.

Lee también: Vica Andrade comparte conmovedoras fotos con Memo del Bosque: "antes de recibir la noticia de la metástasis"

rad