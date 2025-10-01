La conductora Vica Andrade llora la muerte de su madre a tan sólo seis meses del fallecimiento de su esposo, el productor Memo del Bosque, quien falleció el 7 de abril tras una larga lucha contra el cáncer.

Vica compartió en sus redes sociales su sentir tras la partida de su madre ocurrida el 28 de octubre, por lo que confesó que tiene el corazón desgarrado, y que ahora son dos ángeles los que están juntos en el cielo.

Andrade detalló que su mamá murió acompañada de su familia después de un día hermoso en el que comió con todos sus hijos y nietos; se quedó dormida y ya no despertó.

"Mi corazón desgarrado pero completo en ti Jesús. Tú eres la fuente, la fuerza y el consuelo. Son momentos para reconocerte en mi. Mis dos Ángeles ahora juntos en el cielo. Mi mamita preciosa partió este domingo 28 de septiembre a las 7:40 de la tarde después de un día hermoso riendo y comiendo con todos sus hijos y nietos, ella mi reina simplemente se quedó dormidita en su sillón. Gracias, gracias, gracias Dios por cumplir todos sus sueños hasta el ultimo momento de su vida", escribió acompañando una foto en la que aparece su madre y su esposo Memo del Bosque.

Vica Andrade dedica amorosa despedida a su madre

Vica dedicó una emotiva despedida a su mamá con un mensaje que acompañó con una fotografía en la que la costarricense aparece recostada junto a ella.

"Qué dolor tan profundo es esto Dios mío, quiero agradecer a todos sus mensajes por su cariño y apoyo. Gracias esto será para impulsarnos, mamita sé que ahora más que nunca es el tiempo de avanzar, de entender que lo importante en esta vida es levantarnos del barro, y seguir adelante como tú me enseñaste. Te amo y te voy a extrañar demasiado".

En una reciente publicación, Vica, quien conoció a Del Bosque cuando trabajaron juntos en Telehit, recordó momentos felices con el productor pocos antes de enterarse que tendrían que enfrentar una nueva batalla tras la metástasis que le detectaron a su esposo hace un año.

Fue en 2017 cuando Memo fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, es decir, cáncer del sistema linfático que se caracteriza por el crecimiento descontrolado de células malignas, principalmente en los ganglios linfáticos.

