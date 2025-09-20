Más Información

La UNAM, factor decisivo

La UNAM, factor decisivo

"Lo que el Terremoto se llevó", un libro va al fondo de  mitos y curiosidades

"Lo que el Terremoto se llevó", un libro va al fondo de  mitos y curiosidades

Julieta Fierro, adiós a la astrónoma que llevó la ciencia a generaciones

Julieta Fierro, adiós a la astrónoma que llevó la ciencia a generaciones

Frida Kahlo en la mira de Sotheby’s: su autorretrato "El sueño (La cama)" podría superar todos los récords

Frida Kahlo en la mira de Sotheby’s: su autorretrato "El sueño (La cama)" podría superar todos los récords

“Las Muertas”: la Cineteca Nacional celebra el reciente proyecto de Luis Estrada inspirado en las Poquianchis

“Las Muertas”: la Cineteca Nacional celebra el reciente proyecto de Luis Estrada inspirado en las Poquianchis

Ante cuestionamientos, Centro de la Imagen asegura que “se fortalece”

Ante cuestionamientos, Centro de la Imagen asegura que “se fortalece”

A cinco meses de la muerte del productor , su esposa, la conductora Vica Andrade, compartió un par de fotografías tomadas hace un año, previo a que recibieran la devastadora noticia de que Memo tenía metástasis.

Fue en 2017 cuando Del Bosque fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, es decir, cáncer del sistema linfático que se caracteriza por el crecimiento descontrolado de células malignas, principalmente en los ganglios linfáticos.

El productor de éxitos televisivos como "Black and White" e "Incógnito", inició, tomado de la mano de su familia, una larga lucha para vencer la enfermedad que incluyó incluyó 12 sesiones de quimioterapia.

En 2019 se sometió a un trasplante de médula ósea debido a la gravedad de su enfermedad, y tras estar un mes hospitalizado, siguió su recuperación en casa y anunció en 2020, que había superado el linfoma gracias a los tratamientos y al amor y apoyo incondicional de su familia.

Del Bosque y Vica Andrade tuvieron tres hijos, Luca, Luna y Coral.

Lee también:

Memo del Bosque sufrió metástasis

A inicios del 2025 se dio a conocer que el productor Memo del Bosque estaba hospitalizado en Estados Unidos librando una lucha más, la que él calificó como "el intento más grande de salud que haya vivido".

Memo del Bosque enfrenta nuevo problema de salud en 2025.
Memo del Bosque enfrenta nuevo problema de salud en 2025.

Ahora, Vica Andrade, quien ha agradecido las , compartió en redes un recuerdo de hace un año, cuando no sabían aún que Memo del Bosque había sufrido metástasis, el proceso por el cual las células cancerosas se desprenden del tumor original, viajan por el cuerpo a través del sistema sanguíneo o linfático y forman un nuevo tumor en otra parte del cuerpo.

"Hace un año exactamente, la noche antes de recibir la noticia de la metástasis en el cuerpo de Memo", se lee; en la foto Memo y Vica aparecen abrazados y sonrientes.

Lee también:

Vica Andrade y Memo del Bosque en una foto del recuerdo que compartió la conductora.
Vica Andrade y Memo del Bosque en una foto del recuerdo que compartió la conductora.

En una segunda imagen en la que sólo aparece el productor comiendo, Vica confiesa que la noticia los hizo llorar mucho, aunque no perdieron la esperanza.

"Lloramos, pero no como los que no tienen esperanza".

Vica Andrade comparte foto de su esposo Memo del Bosque previo a recibir la noticia de que el productor tenía metástasis.
Vica Andrade comparte foto de su esposo Memo del Bosque previo a recibir la noticia de que el productor tenía metástasis.

Memo del Bosque falleció el 7 de abril tras una ardua lucha contra el cáncer, la comunidad artística en México lo despidió recordando su calidad humana y creativa, como la creación de Telehit en 1993, un canal de música y entretenimiento juvenil que revolucionó la televisión restringida en México.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Meghan Markle prohíbe a Harry volver a ver a Kate Middleton tras enterarse que estuvo enamorado de ella. Foto: AFP / (AP Photo/Alberto Pezzali, File) / (Photo by Yui Mok / POOL / AFP)

Meghan Markle prohíbe a Harry volver a ver a Kate Middleton tras enterarse que estuvo enamorado de ella

Revelan que Piqué se arrepintió de dejar a Shakira por Clara Chía: “Se dio cuenta de su error”. Foto: AP

Revelan que Piqué se arrepintió de dejar a Shakira por Clara Chía: “Se dio cuenta de su error”

Nodal y un coqueteo que encendió las redes: influencer presume atención constante Foto: Tiktok

Christian Nodal enciende rumores de infidelidad por supuesto coqueteo con influencer: ella presume su atención

Conmovedora reaparición de Bruce Willis: así luce el actor tras ingresar a casa de reposo. Foto: AFP

Conmovedora reaparición de Bruce Willis: así luce el actor tras ingresar a casa de reposo

Elizabeth Hurley cumple 58 años y se luce mejor que nunca. Foto: AP

Elizabeth Hurley se luce en lencería a los 60 años y deslumbra a seguidores en Instagram