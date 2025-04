Guillermo del Bosque sabía cómo quería finalizar su historia. Lo dejó escrito. Desde que fue diagnosticado con linfoma de hodgkin, en 2017, luchó para que la enfermedad no lo apagara, y no lo hizo, pero decidió cambiar de canal y ponerse en sintonía con su familia, los amigos y el trabajo que amaba: la televisión.

“Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más”, fue el mensaje que dejó Del Bosque y con el que la familia anunció su partida ayer a los 64 años de edad.

La pantalla chica siempre fue lo suyo, pero veía la necesidad de crear para los jóvenes espacios irreverentes, disruptivos, rebeldes y atrevidos para la época. Eran los años 90.

Vica Andrade, al lado de Luna, Memo, Coral y Lucca, hijos de la pareja que duró más de dos décadas junta. (08/04/2025) Fotos: Archivo | El Universal, Clasos e Instagram

Con 32 años de edad, Televisa le dejó probar con El calabozo, programa conducido en Canal 5 por Jorge El burro Van Rankin, y Esteban Arce. Pronto atrapó a la audiencia joven ávida de reír, burlarse y desafiar lo tradicional.

Pero su otro yo, la música, también lo reclamaba. En la misma televisora encontró un espacio mayor, en Telehit, un canal de paga dedicado en un principio a la música y a los videos. Después abrió paso a una barra de comedia, sí, irreverente, con shows como Guerra de chistes y Las lavanderas.

Dos pasiones

Poco a poco, Del Bosque pudo conjugar sus dos pasiones: la música y la tv, en un solo lugar.

Intentó dar continuidad a la tradición de Raúl Velasco de Siempre en Domingo con el programa Al fin de semana, en el que de paso se hizo compadre del anfitrión, Jorge Muñiz; terminó su matrimonio con la conductora Mónica Noguera y encontró un nuevo amor en la costarricense Vica Andrade.

Carlos Acosta La Manigüis lo recuerda como un buen jefe en Desde gayola, del canal Telehit.

Con Yuri hubo una amistad muy cercana desde inicios de los 90. (08/04/2025) Fotos: Archivo | El Universal, Clasos e Instagram

Con Mayer, Gerardo Quiroz, Alexis Ayala y Roberto Gómez. (08/04/2025) Fotos: Archivo | El Universal, Clasos e Instagram

“Siempre he conservado un recuerdo de él de mucho respeto. En algún momento me propuso un programa que no se concretó, pero así es esto”, dice en entrevista.

En Desde gayola también trabajó la cantante Crystal, que probaba suerte en la comedia.

“Nos regañaba porque éramos unos irreverentes, pero tratábamos de ser obedientes. Memo es un gran guerrero, es un triunfador de la vida y hoy ya va a descansar porque además ya lo merecía”, expresa.

La Bogue lo resume así: le debe a Memo su lanzamiento en tv, cuando no había mucha apertura para la comunidad LGBT+ y él le dio espacio en Qué show con Alejandra Bogue.

“Estoy tristísima. Estoy en shock. Para mí fue una figura importantísima en mi carrera, en la televisión, fue disruptivo, pero yo más bien lo veo como mi exjefe que se fue y que fue atrevidísimo y al mismo tiempo fue muy querido y respetuoso”.

Jorge Muñiz y Memo trabajaron en el programa semanal Al fin de semana. (08/04/2025) Fotos: Archivo | El Universal, Clasos e Instagram

Jackie Bracamontes con Memo e Inés Gómez Mont. (08/04/2025) Fotos: Archivo | El Universal, Clasos e Instagram

Faisy, a quien también le dio pantalla el productor, lo recuerda más como amigo.

“En celebraciones deportivas nos hacía carnes asadas en su casa. Era un gran anfitrión de la vida”.

Del Bosque trabajó hasta que su salud se lo permitió, en 2022, y ayer cerró su capítulo.

“Fue un largo viaje de experiencias y emociones que agradezco haber vivido, y comparto con cada uno”.